Faccia a faccia con Pellegrini, Ranieri svela: così è nata la mossa derby

Il tecnico giallorosso si gode il successo nel derby: la sua analisi dopo la vittoria contro la Lazio

La Roma vince e gioisce. La formazione giallorossa batte la Lazio nel derby grazie alle reti di Pellegrini, rilanciato dal primo minuto da Ranieri, e Saelemaekers.

Il tecnico romanista commenta così a ‘DAZN’ la partita della sua squadra: “L’idea di far giocare Pellegrini? Ieri è venuto a parlare e ho capito che aveva una voglia matta di essere il capitano della Roma nel derby. Ero convinto che avesse fatto una buona partita, al di là del gol che lui ha nel sangue. Lui non mi ha chiesto di giocare, ho capito che la sua voglia era andata dove volevo io”.

IDENTITÀ TATTICA – “Sono d’accordo, adesso siamo squadra e sappiamo cosa fare e come aiutarci l’uno con l’altro. Dobbiamo continuare così, dopo un girone d’andata non bello, dobbiamo far vedere che abbiamo passato la nottata. Mi aspetto una grossa partita a Bologna: sarebbe tremendo andare lì e non ripetere la prestazione di stasera, poi il risultato dipende da tanti fattori”.

Roma-Lazio, Ranieri: “Restare? Dio vedrà e provvederà”

UOMO DERBY – “Disponibile a restare? No, sono disponibile a restare fino alla fine dell’anno, poi Dio vedrà e provvederà. Il derby? L’allenatore deve fare un po’ da controbilancia, non deve metterci qualcosa in più. Cerco di far stare i ragazzi sereni e tranquilli”.

PERCORSO ALLA ROMA – “Mi chiamano sempre in situazioni problematiche. Quando arrivo mi metto l’elmetto e vado. Essendo esigente con me stesso, voglio che lo siano anche i miei giocatori. Mi sembrava normale mettere dei campioni del mondo in squadra. Ho cercato di far aumentare l’autostima”.

DIALOGO CON BARONI – “Mi è dispiaciuto cosa è successo nel derby e l’ho detto. Il derby era filato via tranquillo e non dovevamo fare queste cose qua”.