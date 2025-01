DIRETTA Serie A, Torino-Parma: le formazioni Ufficiali LIVE

La sfida tra la squadra granata e i Ducali mette in palio punti molto importanti nella corsa salvezza

Incompleta per via degli impegni in Supercoppa italiana di Atalanta, Inter, Juventus e Milan, la diciannovesima giornata di campionato prevede il derby Roma-Lazio come match di cartello. Circa tre ore prima della stracittadina capitolina, il palinsesto domenicale dell’ultimo turno del girone d’andata prevede il match Torino-Parma.

Allo Stadio Olimpico Grande Torino ci saranno in palio punti importanti per la zona medio-bassa della classifica. Reduce dal pareggio in rimonta in casa dell’Udinese, la squadra allenata da Paolo Vanoli vuole ritrovare una vittoria in casa che manca dal 25 ottobre (1-0 contro il Como). Negli ultimi quattro match casalinghi, infatti, il Toro ha collezionato solo un punto contro il Monza, perdendo contro Bologna, Napoli e Fiorentina.

Dopo la batosta contro la Roma, l’undici di Fabio Pecchia ha saputo reagire alla grande, vincendo lo scontro diretto per la salvezza contro i brianzoli per 2-1. In caso di successo in terra piemontese, gli emiliani scavalcherebbero in un colpo solo proprio i granata e i giallorossi, in attesa del derby di stasera. Il bilancio degli ultimi cinque scontri diretti a Torino recita due vittorie per i padroni di casa, due pareggi e un successo degli ospiti. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Torino-Parma e diffidati

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Ricci, Ilic, Sosa; Adams, Karamoh. All. Vanoli.

PARMA (4-2-3-1): Suzuku; Delprato, Balogh, Valenti, Valeri; Sohm, Hainault; Mihaila, Hernani, Almqvist; Cancellieri. All. Pecchia.

ARBITRO: Eermanno Feliciani di Teramo

DIFFIDATI: Masina e Waluwiekicz (Torino)

PROSSIMI INCONTRI: Torino-Juventus (11 gennaio alle 18); Genoa-Parma (12 gennaio alle 12.30)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 44; Atalanta* 41; Inter** 40; Lazio* 35; Fiorentina* e Juventus* 32; Bologna** 28; Milan** 27; Udinese 25; Roma*, Torino*, Genoa e Empoli 20; Verona 19; Parma* e Como* 18; Cagliari e Lecce 17; Venezia 14; Monza 10.

*una partita in meno

**due partite in meno