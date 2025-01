DIRETTA Serie A, Monza-Cagliari 1-1 | Che botta di Zortea, pareggio! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello ‘U-Power Stadium’ tra i biancorossi di Bocchetti ed i rossoblu di Nicola in tempo reale

Il Monza ospita il Cagliari in Brianza nel lunch match domenicale valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, ultimo turno del girone di andata. Un autentico scontro diretto che mette in palio preziosi punti salvezza che sarà diretto dall’arbitro Di Bello della sezione di Brindisi.

La sfida mette di fronte le due formazioni meno in forma del campionato, entrambe reduci da quattro sconfitte di fila. I biancorossi di Salvatore Bocchetti, al suo esordio casalingo dopo quello in trasferta contro il Parma, hanno perso anche contro Udinese, Lecce e Juventus (sempre di misura) sotto la gestione Nesta. In difesa, peraltro, dovranno anche fare a meno dello squalificato Pablo Marì. I rossoblu di Davide Nicola, che invece hanno iniziato la striscia negativa contro la Fiorentina prima di essere battuti anche da Atalanta, Venezia ed Inter, cercano i tre punti per scavalcare il Lecce impegnato oggi pomeriggio nell’altro scontro diretto contro il Genoa. La partita sarà trasmessa in tv, così come in streaming su smartphone, pc e tablet solamente sulla app di Dazn. Lo scorso marzo, su questo stesso campo, i brianzoli si imposero con il risultato di 1-0 grazie al gol di Daniel Maldini. Calciomercato.it vi offre il match dello ‘U-Power Stadium’ tra Monza e Cagliari live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Monza-Cagliari

MONZA (3-4-2-1): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Caldirola; Pedro Pereira, Bondo, Sensi, Birindelli; Caprari, Ciurria; Dany Mota. All. Bocchetti

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. All. Nicola

CLASSIFICA SERIE A: Napoli** punti 44; Atalanta 41; Inter* 40; Lazio 35; Fiorentina e Juventus 32; Bologna* 28; Milan* 27; Udinese** 25; Roma, Torino e Empoli** 20; Genoa e Verona** 19; Parma e Como 18; Lecce 16; Cagliari e Venezia** 14; Monza 10.

*una partita in meno

**una partita in più

ARBITRO: Di Bello di Brindisi

PROSSIMI IMPEGNI: Milan-Cagliari sabato 11 gennaio ore 20.45; Monza-Fiorentina lunedì 13 gennaio ore 20.45