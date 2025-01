DIRETTA Serie A, Lecce-Genoa: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Via del Mare’ tra i giallorossi di Giampaolo e i rossoblu di Vieira in tempo reale

Il Genoa fa visita al Lecce in Salento in una gara molto delicata valida per la 19esima giornata del campionato di Serie A, ultimo turno del girone di andata. Una sfida tra due formazioni che lottano per evitare la retrocessioni e hanno già operato un cambio in panchina che sarà diretta dall’arbitro Marinelli della sezione di Tivoli.

Reduci dalla sconfitta in trasferta contro il Como che ha fatto seguito a quella casalinga contro la Lazio, i giallorossi di Marco Giampaolo vogliono centrare subito il primo successo del nuovo anno. Lo scopo è quello di conquistare il bottino pieno per agganciare in classifica proprio i liguri e allontanarsi dalla zona più calda. I rossoblu di Patrick Vieira, che invece vengono dalla vittoria fuori casa contro l’Empoli, puntano ad un altro risultato positivo per tenersi a debita distanza dal terzultimo posto e provare a vivere una seconda parte di stagione più tranquilla. La partita sarà visibile in tv, ma anche in streaming su tablet, pc e smartphone soltanto sulla app di Dazn. Nella passata stagione i salentini ebbero la meglio con il punteggio di 1-0 grazie ad un gol nella ripresa di Oudin, con il Grifone ridotto in 10 per l’espulsione nel primo tempo di Martin. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Via del Mare’ tra Lecce e Genoa live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Lecce-Genoa

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Rafia; Tete Morente, Krstovic, Dorgu. All. Giampaolo

GENOA (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Vitinha. All. Vieira

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 44; Atalanta 41; Inter** 40; Lazio 35; Fiorentina e Juventus 32; Bologna** 28; Milan** 27; Udinese* 25; Roma, Torino e Empoli* 20; Genoa e Verona* 19; Parma e Como 18; Cagliari* 17; Lecce 16; Venezia* 14; Monza* 10

*una partita in più

**una partita in meno

ARBITRO: Marinelli di Tivoli

PROSSIMI IMPEGNI: Empoli-Lecce sabato 11 gennaio ore 15; Genoa-Parma domenica 12 gennaio ore 12.30