Chiesa torna subito in Serie A: agenti in città e il Liverpool paga l’ingaggio

L’esterno italiano può lasciare i Reds già a gennaio per ritrovare forma e continuità, ma solo per sei mesi: gli scenari e la trattativa

Il Napoli continua a volare, a sognare lo scudetto e lottare colpo su colpo con l’Inter. Antonio Conte tiene gli entusiasmi al minimo, così come le aspettative della piazza e della stampa. Una linea e una strategia comunicativa molto precisa, impostata già dall’estate e consolidata nei mesi nonostante i numeri. Che ormai hanno eletto i partenopei contendente ufficiale per il titolo insieme ai nerazzurri e l’Atalanta, con la Lazio un po’ più staccata. La vittoria di Firenze è stata un segnale forte e netto, considerando anche le assenze pesanti di Buongiorno, Kvaratskhelia e Politano.

Ma nel frattempo si è aperto anche il mercato e Conte più di una volta ha già fatto intendere di aspettarsi e soprattutto di aver grande bisogno di qualche rinforzo. Ad esempio in difesa, ma pure a centrocampo un innesto farebbe comodo a livello numerico visto che Folorunsho andrà alla Fiorentina. “Chiedete a De Laurentiis”, ha risposto il tecnico salentino sull’argomento. La questione Raspadori ancora va risolta, anche se l’ex manager del Tottenham sta provando a coinvolgerlo di più anche cucendogli nuovi ruoli. Neres sta crescendo parecchio, ma anche in attacco un volto nuovo non sarebbe sgradito di certo. Anche perché la suggestione in quel reparto sarebbe già servita ed è un ex Juve a lungo in orbita partenopea come Federico Chiesa.

Il Napoli si avvicina a Chiesa: pronta l’offerta con due ostacoli

Fino a questo momento l’avventura di Federico Chiesa al Liverpool è stata praticamente un flop. I continui problemi fisici lo hanno condizionato nel finale dell’esperienza alla Juventus, ma anche in Inghilterra ha faticato tremendamente, finendo addirittura a giocare con la squadra ‘B’. “Lavoriamo sulla sua forma fisica in partita e ogni volta che possiamo cerchiamo di integrarlo nella squadra. In settimana era in panchina e abbiamo pensato che fosse meglio per lui fare qualche allenamento in più piuttosto che venire con noi. È un equilibrio costante che dobbiamo trovare tra renderlo sempre più in forma e lasciarlo entrare nella squadra”, ha detto Slot.

Secondo ‘Footmercato’, Chiesa vorrebbe tornare in Italia in prestito per rilanciare la propria carriera, anche seguendo il consiglio del ct azzurro Spalletti. In pole per l’ex Juve, che interessa pure a Fiorentina e Inter, ci sarebbe soprattutto il Napoli ma la questione non è di semplice lettura anche e soprattutto per l’ingaggio altissimo di circa 7,5 milioni. Per un’operazione in prestito, quindi, l’unica via sarebbe la copertura di parte dello stipendio da parte dei Reds. Ma per il portale francese negli ultimi giorni si sarebbero registrati dei progressi nella trattativa, tanto che dagli azzurri dovrebbe presto arrivare una prima offerta al Liverpool, ovvero un prestito per sei mesi.

E addirittura l’entourage di Chiesa sarebbe stato a Napoli per vedere sia Conte che De Laurentiis, col tecnico che spinge per averlo. Va trovato poi l’accordo tra club sulla percentuale d’ingaggio coperta dagli inglesi e soprattutto l’opzione per il riscatto voluta dagli azzurri. Ma i Reds non avrebbero intenzione di cederlo a titolo definitivo, solo di rivalutarlo.