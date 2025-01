Baroni trova il lato positivo del derby: “Dobbiamo ripartire da lì”

Sconfitta nel derby per la formazione di Baroni: il tecnico biancoceleste commenta la prestazione della sua squadra

Brutta sconfitta per la Lazio che perde il derby contro la Roma. Il 2-0 finale fa male ai biancocelesti con Baroni che nel post gara a ‘DAZN’ analizza i motivi che hanno portato al ko.

SPIEGAZIONE APPROCCIO – “Abbiamo preso due brutti gol, peccato. Nel primo tempo la squadra è mancata di ritmo. La posizione del trequartista nostro è troppo importante. Abbiamo fatto fatica nel ricercare velocità di manovra e andare come facciamo solitamente sugli esterni. Prendere due gol così, che sono anche evitabili, dispiace. La squadra nel secondo tempo ha giocato da Lazio. Siamo dispiaciuti, ora dobbiamo ripartire, nel secondo tempo ho visto la mia squadra e da lì dobbiamo ripartire”.

Roma-Lazio, Baroni: “Siamo arrivati con 3-4 infortuni”

DIA FUORI – “Siamo in difficoltà lì davanti, abbiamo Pedro ancora fermo, Noslin l’ho forzato. Servono anche pensare ai ricambi e per questo abbiamo pensato di partire con un centrocampista che doveva darci profondità. La squadra nel primo tempo è mancata nel ritmo e i due gol presi ravvicinati ci hanno messo in una condizione non facile. Poi nel secondo tempo abbiamo sistemato alcune cose, la squadra ha alzato il ritmo, siamo andati sugli esterni e questo ci ha permesso di essere pericolosi”.

MERCATO O SOLUZIONI IN ROSA– “Siamo attenti con la società, con il direttore. Al di là di questo, stiamo cercando di far crescere anche dei giocatori. Siamo comunque arrivati con 3-4 infortuni che ci hanno messo in difficoltà, ma questo non deve essere un alibi. L’identità è la cosa più importante e nel secondo tempo ho visto l’identità della mia squadra”.