DIRETTA Serie A, Verona-Udinese | Segui la cronaca LIVE

Ultimo appuntamento del sabato, valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, tra Verona e Udinese

Dopo la seconda semifinale della Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan, con i rossoneri del nuovo allenatore Sergio Conceicao che affronteranno i cugini dell’Inter di Simone Inzaghi in finale lunedì prossimo, si gioca l’ultimo match del sabato della diciannovesima giornata del campionato di Serie A.

I gialloblu padroni di casa, guidati in panchina da Paolo Zanetti, arrivano a questo appuntamento col morale alle stelle dopo l’importantissima vittoria ottenuta sul campo del Bologna di Vincenzo Italiano nel turno precedente: decisiva l’autorete di Santiago Castro. Adesso sono 18 i punti in classifica, sei in meno dei rivali di giornata. I bianconeri dell’allenatore Kosta Runjaic, di contro, sono reduci dal pareggio interno contro il Torino di Paolo Vanoli: 2-2 il risultato finale con reti del difensore Toure e del bomber Lorenzo Lucca, arrivato a quota sette in campionato. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Marcantonio Bentegodi’ di Verona.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-UDINESE

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Duda, Lazovic; Suslov; Tengstedt, Sarr. All. Zanetti

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Toure; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Runjaic

CLASSIFICA SERIE A:

ARBITRO: Federico Dionisi (Sezione L’Aquila)

PROSSIMI IMPEGNI

Udinese-Atalanta, 11 gennaio 2025 ore 15

Napoli-Verona, 12 gennaio 2025 ore 20.45