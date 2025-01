Thiago Motta sotto accusa, Sabatini va all’attacco: “È grave”

Il tecnico della Juve dopo la sconfitta col Milan in semifinale di Supercoppa: “Nella ripresa non abbiamo chiuso la partita, ma anche loro hanno fatto molto poco”

Brutta sconfitta per la Juventus di Thiago Motta, quella contro il Milan in semifinale di Supercoppa. Si tratta della prima stagionale contro una italiana per i bianconeri, rimontati nel secondo tempo dopo essere passati in vantaggio grazie al gol di Yildiz. Al microfono di ‘Mediaset’, il tecnico italo-brasiliano non è riuscito a nascondere l’amarezza: “È un ko importante, non si possono prendere due gol con così poco“.

“Non possiamo essere contenti di quello che abbiamo fatto – ha sottolineato Thiago Motta – Nella ripresa non abbiamo chiuso la partita, ma anche loro hanno fatto molto poco. Abiamo subito due gol e in una partita come questa non possiamo subirli. Dovevamo farlo noi e non l’abbiamo fatto”.

Juventus-Milan, Sabatini duro: “Sostituzione Vlahovic? È grave”

Motta è sotto accusa per i cambi, in particolare per la sostituzione di Vlahovic nella ripresa sul risultato di 1-0 in favore della Juventus: “Tutte le scelte sono fatte per il bene della squadra, poi sta a voi giudicare anche in base al risultato”.

A proposito del cambio di Vlahovic, in studio Sandro Sabatini ha attaccato duramente Thiago Motta: “È grave“, l’aver tolto il serbo per scelta tecnica. Così la squadra si è abbassata troppo, dando campo e fiducia agli uomini di Conceicao.

“Nei confronti della Juventus si è usata molta, fin troppa giustificazione su qualcosa che non rispecchia la storia del club, il dna e l’ambizione”, ha concluso Sabatini mettendo nel mirino anche l’operato di Giuntoli.

Juventus-Milan, Thiago Motta: “Non siamo stati bravi a reagire. Conceicao lo valuteremo”

“Non siamo stati bravi a reagire – ha proseguito invece Motta – Perché non riusciamo a chiudere le partite? L’ultima con la Fiorentina è stata un po’ come quella di oggi, altre gare le abbiamo pareggiate senza creare a sufficienza, mentre altre le abbiamo rimontate”.

Infine Motta non ha dato certezze sul recupero di Conceicao, che ha dato forfait all’ultimo per un lieve problema al flessore della gamba destra: “Lo valuteremo. Ha avuto un fastidio e non ha potuto iniziare la gara. Per noi è un calciatore importante, avendo bisogno di qualcosa in più volevamo gestire lui e Yildiz per completare la partita nei novanta minuti”.