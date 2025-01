Juventus-Milan, l’ha persa Thiago Motta: “Esonero immediato”

Il tecnico italo-brasiliano viene considerato il principale colpevole della sconfitta dei bianconeri nella semifinale di Supercoppa

Thiago Motta ‘massacrato’ dai tifosi della Juventus per la sconfitta in Supercoppa contro il Milan. Una sconfitta arrivata in rimonta, dopo che i bianconeri erano passati in vantaggio con Yildiz nel primo tempo. Col turco avevano pure sfiorato il raddoppio a inizio ripresa.

Juventus-Milan, juventini contro Thiago Motta: “Non ci ha capito niente, da esonerare subito”

Il tecnico italo-brasiliano nel mirino soprattutto per la gestione dei cambi, nella fattispecie per la sostituzione di Dusan Vlahovic, l’unica punta e il giocatore in grado di tenere più basso il Milan – in favore di Nico Gonzalez.

Quando non si chiudono le partite questo è il risultato Thiago Motta non ci ha capito niente stasera #JuveMilan — Andrea (@andrecannataro) January 3, 2025

Fantastico il cambio di Thiago Motta. Cioè l’unica cosa che non devi fare, togliere la punta centrale. #Vlahovic #JuventusMilan @SupercoppaITA — Giuseppe Pagano (@PaganoPagano5) January 3, 2025

Thiago Motta dopo una stagione fatta bene si è montato a tal punto da ristrutturare totalmente una rosa e ritrovarsi con Mbangula. — Mats Hummus (@doodienotdani) January 3, 2025

Il Santone Thiago Motta l’ha vinta anche stasera…. — Maurizio Baldassarri (@maubalda) January 3, 2025

I cambi del grande Mister Thiago Motta sempre decisivi. Davvero un grande allenatore. Chapeau. — Per gli amici Scabot (@therealscabot) January 3, 2025

Thiago Motta bluff più grande degli ultimi 25 anni. — Swan Ganzo (@GanzoSwan) January 3, 2025

Se esiste una dirigenza SERIA questa sera Thiago Motta è da esonerare — moana arabica 🏵️ (@missdort4) January 3, 2025

Thiago #Motta il più grande flop del campionato. Incredibile la protezione che goda, e io sono uno che pensava fosse buono. — TommyCasti⭐️⭐️ (@IlCasti80) January 3, 2025

Thiago Motta Out — Aly (@badraaly_) January 3, 2025

Thiago Motta vattene da Torino non si può perdere così — Etneo (@etneo_) January 3, 2025

Juventus-Milan, Conceicao debutta col botto: finale di Supercoppa e derby con l’ex Inter

Casualità o meno, la rimonta della squadra di Sergio Conceicao (che debutta col botto, conquistando la finale e il derby con l’ex Inter) è avvenuta poco dopo l’uscita del serbo, visibilmente scuro in volto al momento del cambio.