Il Milan si mette di traverso: sfumano tre colpi per la Juventus

Il ‘Diavolo’ e i bianconeri si sfidano per la semifinale di Supercoppa, ma sono tanti anche gli incroci sul mercato per la finestra invernale

L’Inter è già in finale di Supercoppa e attende una tra Milan e Juventus per l’ultimo atto del 6 gennaio in Arabia Saudita. La seconda semifinale di Riad mette in palio un pass per la finalissima, con sullo sfondo diversi intrecci di mercato tra le due big italiane.

Ad iniziare ovviamente da Tomori, individuato dai bianconeri come uno dei possibili tasselli per rinforzare il reparto arretrato di Thiago Motta, ridotto all’osso dopo i pesanti infortuni al ginocchio dei mesi scorsi di Cabal e Bremer che resteranno ai box per il resto della stagione. Senza contare inoltre il benservito a Danilo, messo ufficialmente su mercato e fuori ormai dal progetto della ‘Vecchia Signora’ in attesa di una nuova sistemazione.

Su Tomori però la strada per la Juve è adesso più tortuosa, con il ribaltone sulla panchina del ‘Diavolo’ che ha cambiato le carte in tavola sul futuro del difensore. Conceicao, subentrato all’esonerato Fonseca, vuole valutare l’inglese ex Chelsea e ha per il momento bloccato una sua uscita da Milanello. Tanto da poterlo inoltre schierare titolare proprio nella sfida di questa sera a Riad contro i bianconeri. Tomori è in ballottaggio con Gabbia e potrebbe affiancare Thiaw al centro della retroguardia di Conceicao.

Scintille Juve-Milan anche sul mercato: Conceicao blocca Tomori, il ‘Diavolo’ punta Antonio Silva e Kolo Muani

Quello per Tomori potrebbe non essere però l’unico incrocio di mercato tra Milan e Juventus nella finestra di gennaio, che ha aperto ufficialmente i battenti nella giornata di giovedì.

Un altro difensore cerchiato in rosso nell’agenda di Giuntoli è Antonio Silva, da diverse settimane nei radar della dirigenza bianconera. Il portoghese non sta avendo lo spazio sperato al Benfica ed è a caccia di una nuova esperienza per ritrovare continuità. Gli uffici con Jorge Mendes sono ottimi dopo l’affare che ha portato sotto la Mole Francisco Conceicao, ma occhio anche al possibile inserimento appunto del Milan. Il potente agente ha portato anche papà Conceicao sulla panchina del ‘Diavolo’ e non è da escludere un possibile affondo se Tomori dovesse lasciare Milano nelle prossime settimane. Convincere il Benfica per entrambe le italiane non sarà facile, con il club portoghese che finora non ha aperto a una soluzione in prestito e valuta Antonio Silva almeno 40 milioni di euro.

Infine, attenzione anche alla pista che porta a Kolo Muani per l’attacco: il nazionale francese è ai ferri corti con Luis Enrique e sembra destinato a lasciare il Paris Saint-Germain in questo mercato invernale. La Juve è alla ricerca di un’altra punta da affiancare a Vlahovic, mentre il Milan sta valutando di inserire un nuovo attaccante in rosa viste le difficoltà riscontrate da Morata e Abraham.