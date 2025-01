Format Supercoppa Italiana: cosa succede in caso di parità dopo i novanta minuti

Ecco come funziona la competizione che vede impegnate Inter, Atalanta, Juventus e Milan, che ha avuto inizio in serata

E’ iniziata la Supercoppa Italiana. La competizione che assegna il primo trofeo del 2025 ha avuto il suo start stasera con Inter e Atalanta, che si stanno affrontando nella prima semifinale.

Dopo il confronto tra Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini, toccherà al Milan di Sergio Conceicao e alla Juventus di Thiago Motta. Il calcio d’inizio della sfida tra i rossoneri e i bianconeri è, invece, in programma domani alle ore 20.00. Poi lunedì ci sarà la finalissima per capire chi alzerà la coppa.

Come successo lo scorso anno, se le partite dovessero terminare in parità, dopo i novanta minuti regolamentari, non ci saranno i tempi supplementari, ma si andrà direttamente ai calci di rigore. Il format, adottato lo scorso anno, è stato quindi confermato anche per questa edizione.

Supercoppa Italiana: niente supplementari

I calciatori, che una volta tornati in Italia, dovranno recuperare la partite del diciannovesimo turno, si eviteranno dunque di giocare ulteriori 30 minuti.

La modalità è chiaramente valida sia per le semifinali che per la finalissima. Come detto, è il secondo anno consecutivo che il format non prevede i supplementari. Una scelta che ha interrotto una striscia di oltre 20 anni. L’ultimo successo deciso oltre i tempi regolamentari, è quello dell’Inter, che nel 2022 si impose con una rete di Alexis Sanchez, arrivata addirittura al 120esimo minuto. Un gol quello dell’attaccante cileno che servì a conquistare il trofeo, battendo la Juventus di Massimiliano Allegri. I nerazzurri sono, inoltre i primi vincitori del trofeo con il nuovo format.

Tra le regole della Supercoppa Italiana, che si sta giocando in Arabia Saudita, va ricordata anche quella legata ai diffidati. I calciatori che sono stati squalificati in campionato, possono giocare i match di Riyad. Potranno giocare la finale, anche coloro che diffidati in Serie A, verranno ammoniti in semifinale. La squalifica, anche in questo caso, ci sarà in campionato.