“Disastroso”: Thiago Motta non supera l’esame

Quinto posto in campionato per la Juventus e il tecnico bianconero finisce sotto accusa: la bocciatura è senza appello

Quinto posto in classifica, un gioco lontano da quello atteso e tanti dubbi che aleggiano alla Continassa. La Juventus si prepara alla Supercoppa con la voglia di rimettere in sesto una stagione partita con tutt’altre attese.

Nel mirino ci sono finite le operazioni estive di Giuntoli, con qualche acquisto estivo che non sta rendendo secondo le attese e qualche decisione che fa storcere il naso a qualcuno. Ma sotto accusa c’è anche Thiago Motta, colpevole di non aver ancora trovato il bandolo della matassa. Il tecnico è arrivato dal Bologna ed ha ricevuto l’appoggio incondizionato della piazza, ma dopo 18 giornate e un po’ troppi pareggi, qualche dubbio inizia ad esserci anche su di lui.

Chi di dubbi non ne ha è il giornalista Tony Damascelli che intervenuto alla ‘Rai’ ha dato il suo giudizio sui primi mesi di Motta in bianconero e il suo voto è totalmente negativo. Damascelli dà quattro in pagella all’allenatore: “Perché si sta avvicinando al record del Catanzaro con 12 pareggi: almeno in campo, visto il bilancio disastroso”.

Juventus, Motta sotto accusa: “Basta esperimenti”

Il giornalista continua con le sue accuse nei confronti dell’allenatore della Juventus: “La squadra gioca male – rincara la dose – anche contro la Fiorentina non ho capito le sue scelte iniziali e neanche i cambi. Se pensa di essere ancora al Bologna si sbaglia”.

Parole dure che concludono con un giudizio ancora più duro: “Se vuole continuare a fare esperimenti, che faccia pure: poi c’è il campo. Non vedo questa crescita della Juventus rispetto a quattro anni fa, gli anni di Allegri non vanno considerati”. Al di là del giudizio profondamente negativo verso il tecnico della Juve, restano i risultati che finora non stanno certamente sorridendo a Thiago Motta.

Certo non mancano le attenuanti, partendo dai tanti infortuni subiti finora e da una squadra che presenta comunque lacune in determinate zone di campo. A Motta però il compito di uscire dal pantano e di dimostrare che la Juve ha fatto bene ad affidarsi a lui.