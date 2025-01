DIRETTA Supercoppa Italiana, Inter-Atalanta 0-0: doppio intervento di Carnesecchi! LIVE

Prima semifinale della Supercoppa Italiana, in programma alle ore 20 a Riyad, tra la vincente dello Scudetto e la finalista di Coppa Italia

Ci siamo, l’attesa è finita. Parte il nuovo anno con la prima delle due semifinale della Supercoppa Italiana. Si inizia con la sfida tra l’Inter campione d’Italia in carica e l’Atalanta, finalista della scorsa edizione della Coppa Italia.

La squadra guidata in panchina da Simone Inzaghi si presenta a questo importante appuntamento dopo la netta vittoria, la quarta di fila, ottenuta nel campionato di Serie A contro il Cagliari di Davide Nicola nel turno che ha preceduto il Capodanno 2025. Con una partita in meno, da recuperare il match contro la Fiorentina interrotto per il malore occorso in campo ad Edoardo Bove, la distanza dalla vetta della classifica, attualmente occupata proprio dall’Atalanta e dal Napoli di Antonio Conte, è di una sola lunghezza. Di contro, gli altri nerazzurri, quelli dell’allenatore Gian Piero Gasperini, ex dal dente sempre avvelenato, sono reduci dal pareggio ottenuto in rimonta sul campo della sorprendente Lazio di Marco Baroni. Nell’unico confronto stagionale tra le due compagini, l’Inter ha battuto nettamente i bergamaschi con il risultato di 4-0 a fine agosto: in gol Nicolò Barella e due volte Marcus Thuram, oltre ad un autorete di Djimsiti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Kingdom Arena’ di Riyad.

FORMAZIONI INTER-ATALANTA

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.



Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Scalvini, Ruggeri; Brescianini, Samardzic; Zaniolo. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

ARBITRO: Daniele Chiffi (Sezione di Padova)

DOVE VEDERE LA PARTITA: Canale 5, Mediaset Infinity