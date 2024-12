Milan: lesione per Chukwueze, il punto su Leao e Pulisic | CM.IT

Il Diavolo deve fare i conti con un nuovo stop, quello del nigeriano. Ecco chi è partito per l’Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana

Il Milan è partito per l’Arabia Saudita e lo ha fatto senza due pedine. Sono rimasti a Milanello, infatti, sia Samuel Chukwueze che Noah Okafor.

Le ultime news che arrivano da Carnago sono legate proprio all’esterno d’attacco nigeriano, infortunatosi contro la Roma. Il calciatore, come appreso dalla redazione, ha riportato una lesione del bicipite femorale sinistro. Il nigeriano verrà ricontrollato tra dieci giorni. Non sarà certo breve il suo stop: Chukwueze potrebbe così rivedersi fra circa un mese.

Chi ha preso il volo per Riyadh è invece Christian Pulisic, che finalmente ha lavorato in gruppo, dopo i problemi al polpaccio e poi alla caviglia, che gli hanno fatto saltare le ultime partite. Ci sarà, dunque, contro la Juventus, ma toccherà a Conceicao decidere se mandarlo in campo dal primo minuto.

Milan, Leao in dubbio: a rischio contro la Juventus

Non è ancora al meglio, invece, Rafa Leao, che proverà ad esserci già contro i bianconeri. La sua presenza, però, non è per nulla certa così come quella di Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah.

L’attaccante portoghese al pari dei due centrocampisti, ha preso il volo per l’Arabia Saudita. La prima formazione di Sergio Conceicao è dunque tutta da costruire. Ad oggi le certezze sono davvero poche, ma la sensazione è che il suo primo undici non si discosterà così tanto dall’ultimo di Paulo Fonseca, ma il rientro di Christian Pulisic è sicuramente fondamentale. L’americano ha dimostrato di essere il leader tecnico della squadra e questo non cambierà di certo con il nuovo allenatore. C’è, comunque, chi spera di ribaltare le gerarchie: Davide Calabria, Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek sono alcuni dei calciatori che proveranno a riprendersi una maglia da titolare, diventando più centrali all’interno del progetto rossonero.