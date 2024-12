Il borsino dei portieri, chi sale e chi scende: Carnesecchi e Stankovic top, Di Gregorio ordinario

La diciottesima giornata di Serie A si è chiusa ieri con Bologna-Verona e Como-Lecce: il borsino dei portieri

Siamo alla vigilia di Capodanno e, come di consueto, tra una portata e l’altra del cenone e prima del fatidico countdown verso il nuovo anno, ci si lancia in bilanci più o meno definitivi sul passato. Per quanto riguarda il campionato di Serie A, il 2025 inizierà con l’ultima giornata del girone d’andata, ma prima di proiettarci verso ciò che sarà, faremo anche noi un nostro bilancio, limitandoci ad analizzare quanto accaduto nella diciottesima giornata di campionato.

Caratterizzato da tre big match (Lazio-Atalanta, Juventus-Fiorentina e Milan-Roma), il turno conclusosi ieri sera con Bologna-Verona ha visto come grandi protagonisti in positivo diversi portieri. Nel nostro consueto borsino settimanale, analizzeremo proprio i migliori e i peggiori estremi difensori di questa giornata, ampliando il nostro raggio d’azione anche alle valutazioni di mercato degli stessi. Una menzione a parte la dedichiamo ad Alex Meret. Tra Genoa e Venezia, il numero uno del Napoli ha lanciato messaggi importanti sia al proprio club in ottica rinnovo, sia ai tanti estimatori in Italia e all’estero.

Carnesecchi, Stankovic e Svilar volano tra i pali e sul mercato

Allo stadio Maradona, tuttavia, a rubare nuovamente l’occhio è stato Filip Stankovic. Tra il rigore parato a Romelu Lukaku e almeno altri due interventi decisivi, il 22enne ha confermato il suo stato di grazia e si è messo ancora una volta in vetrina di fronte a diversi osservatori europei. Arrivato in Laguna in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, il figlio d’arte può portare in dote all’Inter anche il 50% sulla futura rivendita nel caso in cui il trasferimento al Venezia dovesse diventare definitivo.

A proposito di giocatori col passaporto serbo, Mile Svilar è stato votato come migliore in campo nella sfida contro il Milan. Preso a parametro zero dalla Roma, il nazionale belga ha raggiunto una valutazione non inferiore ai 35-40 milioni di euro ed è una delle poche note liete per i giallorossi in questo 2024 così complicato. Chi non stupisce più ormai da diverse settimane è sicuramente Marco Carnesecchi. A suon di ottime prestazioni, il portiere dell’Atalanta è già nel mirino di alcune big europee. Nonostante la sconfitta in casa del Como, Wladimiro Falcone merita la copertina della giornata dopo aver ipnotizzato su rigore Nico Paz, al pardi di David de Gea, che ha respinto le offensive della Juve prima del definitivo 2-2 viola firmato da Sottil.

CHI SALE

Carnesecchi – 40 milioni

De Gea – 7 milioni

Falcone – 11 milioni

Svilar – 37 milioni

Stankovic – 15 milioni

Di Gregorio non fa miracoli, Vasquez in calo

Nonostante non abbia colpe sui gol della Fiorentina, Michele Di Greogorio per la terza partita consecutiva in Serie A non è riuscito a mantenere la porta inviolata. Il suo rendimento sin qui è stato senza troppi picchi e anche nella sfida contro i toscani non ha compiuto miracoli o parate importanti, incassando così cinque gol nelle ultime tre partite e disputando un match senza infamia e senza lode. Voti bassi in pagella, invece, per Devis Vasquez, protagonista in negativo nella sconfitta del suo Empoli contro il Genoa.

Nonostante l’arrivo di Bocchetti al posto di Nesta, il Monza ha perso lo scontro diretto contro il Parma e ancora una volta Stefano Turati non è riuscito a non subire gol, arrivando così a 23 reti incassate in 15 presenze. Sicuramente non aiutato dalla difesa del Bologna, Lukasz Skorupski non ha fornito una grande prestazione, al pari di Scuffet che ha subito tre gol dall’Inter nel giorno del suo ritorno in campo da titolare.

CHI SCENDE

Di Gregorio – 15 milioni

Scuffet – 1,5 milioni

Skorupski – 2 milioni

Turati – 6 milioni

Vasquez – 3,3 milioni