Dal Napoli al Milan: il bomber arriva gratis

Caccia ad un nuovo centravanti per il Napoli, ma anche per i rossoneri di Sergio Conceicao. Ecco l’occasione dall’Inghilterra

Un nome nuovo per Milan e Napoli. Le due squadre sono pronte a portare in Serie A il centravanti che gioca in Premier League.

La notizia arriva dall’Inghilterra: è Football Insider a scrivere come i due club stiano monitorando con molta attenzione la situazione di Chris Wood, protagonista con la maglia del Nottingham Forest. L’attaccante, che lo scorso 7 dicembre ha compiuto 33 anni, sta vivendo una stagione davvero importante: in diciannove partite disputate, così, ha messo a segno ben undici reti (oltre ad un assist). Non male per un calciatore non più giovanissimo. Wood è legato allo storico club inglese fino al 30 giugno 2025 e in queste settimane le parti stanno discutendo del rinnovo di contratto. Al momento, però, nessun accordo e questo potrebbe aver fatto drizzare le antenne al Milan e al Napoli che sono alla ricerca di un centravanti. Va detto, inoltre, che Wood sarebbe nel mirino anche di diversi club della Saudi Pro League, pronti a riempirlo di soldi, per fargli lasciare l’Europa.

Milan e Napoli, attacchi da rivedere

Oggi in rosa, il Napoli può contare su Romelu Lukaku e Giovanni Simeone. I due attaccanti, però, fino a questo momento non hanno convinto in pieno.

Lo hanno fatto ancora meno Alvaro Morata e Tammy Abraham al Milan. Il Diavolo, non è un caso, si sta guardando attorno alla ricerca di un profilo diverso, che abbia maggiore confidenza con il gol. Wood sta dimostrando di averla, ma per età potrebbe non essere la soluzione giusta. Il Diavolo così guarda anche ad altri nomi: Kolo Muani, ad esempio, è un’idea, ma che difficilmente si realizzerà visti i costi dell’operazione. Più facile arrivare a Lucca dell’Udinese, visionato domenica nel corso del match, in cui ha segnato, contro il Torino. Tra i profili che piacciono, infine, c’è anche Santiago Gimenez, che con la maglia del Feyenoord sta dimostrando di vivere per il gol.