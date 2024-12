Chiesa torna in Serie A: tra Milan e Napoli spunta la pista a sorpresa

L’esterno non trova spazio al Liverpool e può tornare in Serie A: tre ipotesi sul tavolo, c’è anche un ritorno a sorpresa

Appena quattro presenze e un totale di poco più di 120 minuti. Quando Federico Chiesa ha accettato la proposta del Liverpool sapeva che avrebbe avuto bisogno di tempo per ambientarsi in Premier League, ma non avrebbe mai pensato che i primi sei mesi con i Reds sarebbero stati così difficili.

I guai fisici hanno frenato l’ex Juventus che ora non sta trovando spazio in prima squadra: dopo i 45 minuti giocati in Carabao Cup contro il Southampton ha alternato panchina a tribuna, senza mai vedere il campo. Eppure ne avrebbe bisogno per ritrovare condizione fisica e fiducia nelle proprie potenzialità.

Ecco perché da settimane si parla ormai di un suo possibile addio anticipato al Liverpool, che pure lo ha acquistato facendolo firmare un ricco ingaggio fino al 2028. I Reds hanno mostrato di voler puntare su di lui, ma serve la versione migliore di Chiesa per poter fare la differenza all’Anfield Road. Così l’ipotesi di un ritorno in Serie A non è da escludere, tutt’altro.

Calciomercato Milan e Napoli, terzo incomodo per Chiesa

Di un rientro in Italia di Chiesa si parla da settimane e i nomi dei club che vengono accostati all’ex bianconero sono quelli che anche quest’estate avevano provato a prenderlo: Milan e Napoli.

Qualche sussurro c’è anche sull’Atalanta, in piena corsa per lo scudetto, ed ora ‘firenzeviola.com’, racconta di un possibile (e clamoroso) ritorno alla Fiorentina. Un ritorno non semplice per diversi fattori. Il primo riguarda l’aspetto ambientale con l’addio di Chiesa alla viola accompagnato da accese polemiche. Poi c’è da fare i conti con i… conti: l’ingaggio che il 27enne prende al Liverpool è ampiamente fuori dalla portata del club viola e servirebbe quindi un sacrificio da entrambe le parti perché ci sia il ricongiungimento.

L’ipotesi di un ritorno alla Fiorentina, squadra che ha ambizioni europee ed è nelle parti alte della classifica, sarebbe reale e non campata in aria. Come c’è l’interesse di Milan e Napoli: per Chiesa, insomma, le porte della Serie A possono riaprirsi già a gennaio.