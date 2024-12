Ribaltoni, un’espulsione, un autogol: il Verona passa 3-2 a Bologna

Successo pesantissimo del Verona in casa del Bologna, gara dai mille colpi di scena: decide nel finale una clamorosa autorete

Il 2024 della Serie A si chiude con una partita dalle mille emozioni. In Bologna-Verona, al ‘Dall’Ara’, succede di tutto. Non basta una doppietta di Dominguez ai rossoblù, gli ospiti prima si fanno rimontare in superiorità numerica (espulso Pobega), poi trovano i tre punti per una autorete incredibile di Castro vincendo per 3-2.

Si inizia subito con ottimo ritmo, il Bologna mostra di essere in forma ma il Verona non ha timori reverenziali e prova a rispondere colpo su colpo. Verso la metà del primo tempo, però, passano i padroni di casa, con una grande giocata di Dominguez, che infila all’angolino dopo una perfetta sponda di Castro. Dopo il vantaggio, il Bologna continua a sciorinare calcio, va vicino al raddoppio con un palo clamoroso di Odgaard e sembra in controllo della partita. Sembra, perché in conclusione di prima frazione arriva il blackout, fragoroso, degli uomini di Italiano. Una sciocchezza di Lucumì spalanca il contropiede per il pareggio di Sarr, poi poco dopo è Tengstedt a infilarsi centralmente in una difesa rossoblù a dir poco distratta.

Il Bologna torna in campo deciso a riportare la gara dalla sua parte, ma concede campo: Suslov va vicinissimo al 3-1 per gli scaligeri. Poi, una sbracciata di Pobega a Duda viene sanzionata con l’espulsione. 10 contro 11, il Bologna si trasforma e da’ il meglio di sé. Arriva il pari ancora con Dominguez che corregge in rete una punizione di Odgaard respinta dal palo. Poi sono i due fantasisti a chiamare Montipò a due parate strepitose per evitare che i felsinei la ribaltino. La squadra di Italiano attacca senza sosta in uno stadio che diventa una bolgia per diverse decisioni discutibili dell’arbitro Ayroldi. Sotto assedio, il Verona ha comunque la palla per tornare avanti, sprecando con Serdar. Poi, una sfortunatissima autorete di Castro che si vede rimbalzare la palla sul petto in area piccola, spiazzando Skorupski, condanna i suoi alla prima sconfitta interna in campionato. Esulta il Verona, il Bologna mastica amaro per l’andamento di una partita rocambolesca e che non avrebbe probabilmente meritato di perdere.

BOLOGNA-VERONA 2-3 – 20′, 58′ Dominguez (B), 38′ Sarr (V), 47′ pt Tengstedt (V), 88′ aut. Castro (V)

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta e Napoli punti 41, Inter* 40, Lazio 35, Fiorentina* e Juventus 32, Bologna* 28, Milan* 27, Udinese 24, Roma e Torino 20, Empoli e Genoa 19, Parma, Como e Verona 18, Lecce 16, Cagliari 14, Venezia 13, Monza 10

*una partita in meno

PROSSIMI IMPEGNI:

Bologna-Roma, domenica 12 gennaio ore 18

Bologna-Inter, mercoledì 15 gennaio ore 20.45

Verona-Udinese, sabato 4 gennaio ore 20.45

Napoli-Verona, domenica 12 gennaio ore 20.45