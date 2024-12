Thuram trascina la Juve, Kean e Sottil la gelano

Bianconeri raggiunti due volte nonostante la doppietta del francese: la Fiorentina trova il pareggio nel finale, finisce 2-2

Gol, emozioni e un pareggio che fa sì che Fiorentina e Juventus restino appaiate in classifica. Un punto prezioso per i viola, reduci da due sconfitte consecutive.

Un pari agguantato dagli ospiti solo nel finale, merito anche di uno scivolone di Cambiaso che ha dato la possibilità ai toscani di conquistare un pareggio che pareva insperato. Un pari raggiunto in due occasioni da parte della formazione allenata da Palladino. I bianconeri partono forte con Vlahovic che di testa va vicino al gol dopo pochi minuti. A trovare la via della rete è però Thuram. Il francese entra come un coltello nel burro nella difesa viola e in area fredda De Gea per il suo primo gol in maglia Juve. Gli ospiti però rispondono: il cross di Adli dalla sinistra è perfetto: la palla scavalca Kalulu e Kean di testa firma il più classico dei gol dell’ex. Subito dopo è straordinario De Gea con una mano su Vlahovic a mettere in angolo. Nel finale Locatelli sfiora l’eurogol ma il destro sibila il palo.

Juventus-Fiorentina 2-2: tabellino e marcatori

La ripresa si apre con un altro gol di Thuram che, favorito da un tocco di Cataldi, fredda De Gea. Il portiere spagnolo è poi super su Gatti da calcio d’angolo.

A pochi minuti dalla fine la viola pareggia ancora: Cambiaso scivola, Ikone mette in mezzo per Kean che lavora bene il pallone. La sfera poi finisce a Sottil che di sinistro al volo calcia fortissimo sotto la traversa. La Juve sfiora il terzo gol con Conceiçao, ma De Gea è ancora bravissimo a dire no, stavolta con i piedi. Per la Juventus è l’ennesimo pareggio in campionato, l’undicesimo. La Fiorentina resta dunque appaiata ai bianconeri, pur avendo una gara in meno.

Juventus-Fiorentina 2-2

Marcatori: Thuram (J) 20′ e 48′, Kean (F) 38′, Sottil (F) 87′.

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta e Napoli punti 41, Inter* 40, Lazio 35, Fiorentina* e Juventus 32, Bologna** 28, Milan** 26, Udinese 24, Torino 20, Empoli, Roma* e Genoa 19, Parma 18, Lecce* 16, Verona* e Como* 15, Cagliari 14, Venezia 13, Monza 10.

*una partita in meno

**due partite in meno