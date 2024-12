Ranieri esalta Dybala, poi lancia un messaggio sul derby: “Fuori da ogni concetto”

Il tecnico giallorosso ha commentato la sfida di San Siro esternando la sua disamina sulla gara

Una Roma volitiva ma a tratti ancora frenata in scelte importanti esce da San Siro con un punto che racchiude al suo interno diverse facce. Con la consapevolezza di essere riusciti a rimettere in piedi il match sbloccato da Reijnders, andando ad un passo dal colpaccio nel finale, Claudio Ranieri ha fornito la sua chiave di lettura ai microfoni di DAZN:

Roma libera mentalmente – “Quella che abbiamo visto è stata una bella partita, le due squadre hanno giocato per vincere. Il pareggio è il risultato giusto in una partita che ha fatto divertire le due tifoserie. Cambi all’intervallo? Li ho sostituiti per paura della seconda ammonizione e temevo di finire la partita in 10. Nel momento in cui avevamo palla, bisognava spingere”.

DYBALA E IL DERBY – “Dybala fornisce il suo contributo a tutta la squadra e adesso si sta allenando con continuità. Nel momento in cui Paulo sta così, è bello pagare il prezzo del biglietto per vedere questo tipo di campione. Derby? Adesso recuperiamo. La Lazio sta disputando un buon campionato, ottimo lavoro quello svolto da Baroni: il derby, però, esce fuori da ogni concetto”.