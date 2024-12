PAGELLE E TABELLINO MILAN-ROMA 1-1: classe Dybala, Terracciano spaesato

I voti e il tabellino del match di Serie A, valevole per la diciottesima  giornata. Ecco i migliori e i peggiori della partita del match di San Siro

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6,5

Emerson Royal 6

Gabbia 6

Thiaw 5,5

Hernández 6

Fofana 6,5

FLOP Terracciano 5 – Dopo una prova positiva da centrocampista contro il Verona, era atteso dal grande esame di stasera. Esame non superato. Il giovane calciatore appare timido e spesso fuori posizione, come in occasione del gol della Roma, quando si perde Dybala. Dal 45′ Bennacer 5

Chukwueze 5 – Dal 59′ Abraham 6

TOP Reijnders 7 – E’ ancora lui il migliore in campo del Milan. Dopo Verona, l’olandese riesce a sfruttare l’ennesimo assist di Fofana, ma la gioia del vantaggio dura poco.

Jimenez 6,5

Morata 5 – Dall’86’ Camarda s.v.

All. Fonseca 5,5

ROMA

Svilar 6,5

Mancini 5,5

Hummels 6 – Dal 45′ Celik 6

N’Dicka 5,5

Saelemaekers 6 – Dal 77′ El Shaarawy 6

KonĂ© 6,5 – Dal 45′ FLOP Pellegrini 5 – Il suo ingresso non migliora di certo la Roma. Tanti errori tecnici per il centrocampista di Ranieri. Nel finale ha pure un’ottima palla per far vincere la sua squadra, si inserisce bene, ma viene chiuso da Jimenez.

Paredes 6

Pisilli 5,5

Angelino 5,5

TOP Dybala 7,5 – Quando sta bene fa la differenza e stasera lo dimostra. E’ una spina nel fianco per il Milan e trova un gol di pregevole fattura, sfruttando in pieno un assist al bacio del compagno di reparto. Ci prova fino alla fine, mettendo in mostra tutta la sua classe.

Dovbyk 6,5 – Dall’85’ Shomurodov s.v.

All. Ranieri 6

TABELLINO

MILAN-ROMA 1-1

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Thiaw, Hernández; Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Jiménez; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Calabria, Pavlović, Tomori; Bennacer, Zeroli; Abraham, Camarda, Liberali. All.: Fonseca.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, KonĂ©, Paredes, Pisilli, Angeliño; Dybala, Dovbyk. A disp.: De Marzi, Ryan; Abdulhamid, Çelik, Dahl, Hermoso, SangarĂ©; Baldanzi, Le Fee, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy, Shomurodov, SoulĂ©. All.: Ranieri.

GOL: 15′ Reijnders (M), 23′ Dybala (R),

AMMONITI: 4′ Kone, 12′ Hummels (R), 41′ Theo (M), 43′ Morata (M), 68′ Paredes (R), 71′ Celik (R), 82′ Reijnders (M)

ESPULSI:

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Spettatori: 74.283