L’intreccio coinvolge la Juventus: Kolo Muani-Osimhen, tutto deciso

L’attaccante del Paris Saint-Germain e quello del Napoli al centro di vicende di mercato: possibile affare che riguarda i bianconeri

Uno sta segnando a raffica anche in Turchia, l’altro scalda la panchina in Francia e non riesce a trovare con continuità la via del gol. Osimhen e Kolo Muani partono da punti differenti, ma le vie del calciomercato potrebbero portare i due attaccanti ad incrociarsi.

Si parte dal bomber francese che al Paris Saint-Germain quest’anno sta facendo tanta panchina: 14 le presenze totali in stagione, per un totale di neanche 500 minuti in campo, con due gol messi a segno. Poco, troppo poco per pensare che la sua avventura sotto la Torre Eiffel continuerà ancora. E, infatti, si parla di lui in ottica di gennaio: un trasferimento è possibile, anche la Juventus ha messo gli occhi su Kolo Muani, come anche il Milan, magari immaginando un prestito per rimandare poi l’esborso economico al termine di questa stagione.

Un piano che si scontra però con l’idea del Manchester United. Amorim non ha portato la svolta sperata, a gennaio i Red Devils dovranno intervenire in maniera pesante sul mercato e farlo comprando anche un centravanti. Ecco allora che all’Old Trafford pensano proprio a Kolo Muani e sono pronti anche ad acquistarlo a titolo definitivo, spegnendo così le speranze della Juve.

Manchester United su Kolo Muani: Osimhen ‘libero’ per la Juve

Con un Manchester United che punta sul bomber francese, perderebbe consistenza l’altra pista per l’attacco di Amorim: Victor Osimhen.

Il nigeriano è una delle alternative per il reparto offensivo dei Red Devils che ha Gyokeres come obiettivo (quasi impossibile a gennaio) principale. Kolo Muani sarebbe un affare molto più semplice e questo potrebbe quindi spingere gli inglesi a virare con decisione sul francese. Un intreccio che vede la Juventus come spettatrice interessata e anche il Milan, nell’ottica dell’interessamento al giocatore del Psg, per il quale l’ipotesi Premier League appare quella principale in questo momento.

Un Manchester United fuori dalla corsa ad Osimhen, potrebbe rendere più semplice l’affare per i bianconeri anche se gli ostacoli non mancano. Dall’ingaggio elevato alla difficoltà di una trattativa con il Napoli e Aurelio De Laurentiis.