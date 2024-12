Juve-Fiorentina, Locatelli era diffidato: ecco quale match salterà

La diffida di Manuel Locatelli ha aperto un piccolo caso sul match che dovrà saltare dopo essere stato ammonito in Juve-Fiorentina: ecco quando sconterà la squalifica

Uno dei migliori in campo della Juventus nel pareggio contro la Fiorentina è stato certamente Manuel Locatelli. Il centrocampista ha sfoderato un’altra ottima prestazione, facendo da metronomo in mezzo al campo e recuperando tanti palloni. La generosità dell’ex Milan lo ha portato anche a prendere un cartellino giallo ed essendo diffidato dovrà scontare la squalifica nella prossima sfida dei bianconeri.

Ma è proprio qui che si è aperto un piccolo caso sui social, con i tifosi bianconeri che sono stati morsi dal dubbio: quale sfida salterà Locatelli? Quella in Supercoppa contro il Milan oppure quella in campionato contro il Torino? La prossima partita a livello temporale, infatti, è quella contro i rossoneri che si giocherà negli Emirati Arabi e che in palio avrà l’accesso alla finale del primo trofeo stagionale. Il regolamento, però, parla chiaro: la squalifica si dovrà scontare nel prossimo match di campionato e, per questo, Locatelli sarà convocabile per la sfida in Supercoppa mentre non sarà disponibile per il derby contro il Torino il prossimo 11 gennaio.