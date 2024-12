Fonseca sempre più a rischio esonero: sale la candidatura di Conceicao

Nelle ultime ore il profilo del tecnico portoghese è stato valutato con attenzione dai vertici dirigenziali rossoneri: lo scenario

Attualmente impegnato nella gara di San Siro contro la Roma, il Milan di Paulo Fonseca sta attraversando una fase particolarmente delicata della sua stagione. Le ultime settimane tutt’altro che esaltanti, infatti, hanno riacceso il tormentone riguardante la panchina di Paulo Fonseca. La posizione del tecnico portoghese continua ad essere sub iudice e la possibilità di un ribaltone in panchina sta diventando sempre più concreta.

I verdetti rappresentati dalle gare contro la Roma e la bontà del percorso in Supercoppa – se non come autentico dentro o fuori – hanno tutt’aria per essere considerati come passaggi cruciali. Tuttavia, a dispetto di quanto lasciato trapelare nelle scorse settimane, l’esonero del tecnico portoghese si potrebbe materializzare indipendentemente dai risultati della squadra. Le nuove voci riguardanti Massimiliano Allegri, che finora non si sono tramutati in contatti concreti, continuano ad ‘animare’ la piazza. A tal proposito, uno dei profili finiti con più convinzione nei dossier del Milan è quello di Sergio Conceição. L’ex tecnico del Porto non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro e dopo la fine della sua esperienza in terra lusitana sta valutando con attenzione il progetto giusto con il quale rimettersi in gioco.

Calciomercato Milan, Conceiçao nome caldo per la panchina

Dopo essere stato accostato in tempi e in modi diversi a West Ham, Atletico Mineiro e Nantes, Conceiçao rappresenterebbe un nome concreto anche in ottica Milan. I rossoneri stanno monitorando il suo dossier con molta attenzione, pronti ad affondare il colpo nel caso in cui si dovessero materializzare i presupposti giusti.

Ragion per cui, quello dell’ex allenatore del Porto è uno dei primi nomi in cima alla lista dei desideri del Milan in caso di esonero di Fonseca. Contatti esplorativi per sondare il terreno e per comprendere la rispettiva volontà di fare un passo verso l’altro risalenti a meno di una settimana fa, almeno fino a questo momento. Al centro di un vero e proprio tourbillon soltanto qualche mese fa, con il suo passaggio al Marsiglia saltato sul più bello, Conceiçao è dunque pronto ad animare nuovamente il mercato degli allenatori. Il Milan ci pensa seriamente: seguiranno sviluppi importanti nel corso delle prossime ore. Ad ogni modo, nel ventaglio di nomi impossibile tagliar fuori Massimiliano Allegri per il quale, però, non si registrano aggiornamenti rispetto a quanto raccontato nei giorni scorsi.