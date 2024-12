Entra ed è subito sostituito: furia al momento del cambio

Sostituzione dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo: animi tesissimi con l’allenatore nel finale di gara

Un episodio che raramente si vede su un campo di calcio. Che un calciatore entrato da poco possa lasciare il campo non è nuovo, soprattutto in caso di infortuni. Certamente più raro se le condizioni di salute del neo-entrato risultano invece ottimali.

Praticamente quanto avvenuto nel corso del match di Serie B tra Cittadella e Palermo. Protagonista Jacopo Desogus, numero 11 della formazione veneta, entrato in campo al 67′ al posto di Francesco Amatucci. Una partita, per il classe 2002 prodotto del vivaio del Cagliari e approdato in estate in Veneto, che si è chiusa dopo neppure 20 minuti. Il tecnico dei granata Alessandro Dal Canto ha deciso infatti di sostituirlo all’86’.

Cittadella, animi tesissimi tra Dal Canto e Desogus

Desogus è stato sostituito da Simone Rabbi, un altro attaccante. Una decisione che il diretto interessato non ha gradito, evidentemente presa per l’insoddisfazione del tecnico dei veneti, deluso per l’apporto del giocatore sardo nel corso del match.

Al momento del cambio infatti il classe 2002 è uscito furioso dal campo. E tra lui e l’allenatore sono volate parole di fuoco. Animi tesissimi in occasione del cambio, avvenuto sul punteggio di 1-1. Il Cittadella ha poi trovato la vittoria nel finale grazie alla rete di Masciangelo. Tre punti pesantissimi in chiave salvezza per i granata, alla terza vittoria consecutiva. Un risultato importantissimo che permette di salire a 6 punti di vantaggio dall’ultimo posto.

Ora bisognerà capire quanto l’episodio potrà condizionare il rapporto tra tecnico e giocatore. Desogus è approdato come detto quest’estate in casa del Cittadella e ha sottoscritto un contratto fino al 2026. Il Cagliari detiene tra l’altro un’opzione di riacquisto del calciatore. Con un mercato di gennaio alle porte non è detto che, se non dovessero esserci chiarimenti, il calciatore possa cambiare aria dopo un’esperienza di soli sei mesi.