Dybala risponde a Reijnders, Milan-Roma finisce in parità: Fonseca perde la testa

Da pochi istanti si è chiusa la sfida di San Siro tra rossoneri e giallorossi: è 1-1 a San Siro

Luci a San Siro. Al termine di una gara molto movimentata, impreziosita da rapidi capovolgimenti di fronte da una parte e dall’altra, Milan e Roma si dividono la posta: alla rete di Reijnders al 16′ ha risposto una magia di Paulo Dybala, abile a capitalizzare un assist al bacio di Dovbyk e battere Maignan con una conclusione molto precisa. Sono state queste due le sliding doors di un match assolutamente vibrante all’interno del quale non sono mancate occasioni ed errori da ambo le parti.

Pronti via e sono i giallorossi a costruire la prima occasione dell’incontro: Dovbyk si presenta nel cuore dell’area di rigore al minuto 11, ma il tiro dell’ucraino colpisce il montante e si spegne fuori dal campo. Cinque giri di lancette e il Milan passa: Fofana semina il caos con uno strappo dei suoi, Reijnders si fa trovare pronto e con freddezza e lucidità inchioda il vantaggio. Al minuto 23 risponde la Roma: Dovbyk ‘confeziona’ un assist volante per Dybala, con la Joya che calcia di prima intenzione anticipando nelle intenzioni Maignan. Il contenuto agonistico del match si alza al minuto 44: Pisilli colpisce Reijnders, che però finisce per inerzia sulle gambe del centrocampista giallorosso. Fonseca, visibilmente nervoso, protesta platealmente e si fa espellere in quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione alla guida della panchina del Milan.

La ripresa inizia col botto. Svilar disinnesca una conclusione ben calibrata di Chukwueze che, dopo pochi minuti, è costretto a chiudere anzitempo il match. L’ultimo segmento della sfida, però, sorride ai giallorossi: prima la cavalcata in solitaria di Pisilli, poi un errore di Pellegrini dopo uno stop invitante impediscono, però, ai giallorossi di capitalizzare strappi veementi. Al minuto 88 Shomurodov colpisce la traversa, ma da una posizione di fuorigioco: è l’ultima emozione di un incontro giocato senza paura da due squadre apparse ancora imperfette.

Milan-Roma 1-1

Marcatori: Reijnders 16′, Dybala 23′

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta e Napoli punti 41, Inter* 40, Lazio 35, Fiorentina* e Juventus 32, Bologna** 28, Milan* 27, Udinese 24, Roma e Torino 20, Empoli e Genoa 19, Parma 18, Lecce* 16, Verona* e Como* 15, Cagliari 14, Venezia 13, Monza 10.

*una partita in meno

**due partite in meno

PROSSIMI IMPEGNI

Juventus-Milan 03/01 (Semifinale di SuperCoppa italiana)

Milan-Cagliari 11/01

Roma-Lazio 5/01

Bologna-Roma 12/01