DIRETTA Serie A, Napoli-Venezia: le formazioni ufficiali | LIVE

Occasione ghiotta per i partenopei che ospitano la squadra lagunare allo Stadio Maradona

Reduce da due vittorie consecutive in trasferta che hanno cancellato la doppia sconfitta consecutiva tra Coppa Italia e campionato contro la Lazio, il Napoli torna a giocare tra le mura amiche nella diciottesima giornata del campionato di Serie A, ospitando il Venezia. Un’occasione ghiotta per la squadra allenata da Antonio Conte che va a caccia di tre punti vitali nella corsa Scudetto, ma che non deve commettere l’errore di sottovalutare l’avversario odierno.

Il pari in casa della Juventus e la vittoria casalinga contro il Cagliari hanno, infatti, donato nuovo entusiasmo ai ragazzi di Eusebio Di Francesco che vanno a caccia del quarto risultato utile consecutivo in campionato. Una serie che ha salvato la panchina dell’ex Frosinone e che ha consentito ai veneti di abbandonare l’ultima posizione in classifica.

I partenopei, dal canto loro, vogliono chiudere senza brutte sorprese il 2024, in attesa che il calciomercato di gennaio regali i due o tre rinforzi richiesti da Conte. L’unico precedente in Serie A in terra campana è stato vinto dai padroni di casa per 2-0, mentre le due sfide in Serie B si sono concluse entrambe sull’uno a uno. Calciomercato.it seguirà la sfida dello Stadio Diego Armando Maradona in tempo reale.

Formazioni ufficiali Napoli-Venezia e diffidati

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo; Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Carboni, Ellertson; Oristanio, Yeboah. All. Di Francesco.

ARBITRO: Marchetti

DIFFIDATI: Zampano (venezia)

PROSSIMI IMPEGNI: Venezia-Empoli (4 gennaio alle 15) e Fiorentina-Napoli (4 gennaio alle 18)

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta** punti 41, Inter 40, Napoli 38, Lazio** 35, Fiorentina* e Juventus 31, Bologna* 28, Milan* 26, Udinese 24, Torino 20, Empoli**, Roma e Genoa** 19, Parma** 18, Lecce 16, Verona e Como 15, Cagliari** 14, Venezia 13, Monza** 10.

*una partita in meno

**una partita in più