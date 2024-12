Chiesa trova la via d’uscita: colpo scudetto in Serie A

L’avventura a Liverpool di Federico Chiesa è stata finora ampiamente deludente. L’ex esterno della Juventus potrebbe anche fare ritorno in Serie A

Solamente 4 presenze totali ed appena 123 minuti complessivi per Federico Chiesa, che in quel di Liverpool sembra aver smarrito se stesso. Qualche problemino fisico e tantissime esclusioni per l’ex juventino che alla corte di Slot sperava di vivere un sogno ed invece per ora si è ritrovato all’interno di un incubo.

Il classe 1997 italiano è infatti meno che un’alternativa nelle gerarchie dell’attuale tecnico dei ‘Reds’ che non gli ha finora concesso spazio, affidandogli appena 18 minuti di Premier League. Al netto di una distanza di ritmo e condizione rispetto ai compagni di reparto paventata dallo stesso Slot, resta un mistero il suo mancato impiego. Chiesa non sembra essersi proprio calato nella dura realtà di Anfield e come evidenziato dallo stesso allenatore nelle scorse settimane “quello di cui ha bisogno è giocare, il problema è che se non gioca da cinque o sei mesi a volte è difficile per un allenatore dargli i suoi primi minuti, perché non sai esattamente cosa aspettarti”.

Di recente Chiesa ha ritrovato posto in campo contro il Southampton in coppa e in conferenza al termine della gara lo stesso Slot ha ammesso: “Se un giocatore è fuori per cinque o sei mesi, è comprensibile che ci siano alti e bassi. Ho notato alcuni momenti molto positivi e altri in cui pensavo: ‘Ok, puoi fare meglio di così’. È del tutto normale quando si gioca la prima partita dopo un’assenza così lunga”.

Calciomercato, Chiesa può tornare in Italia: dall’Inter al Napoli

“Di solito, nel pre-campionato, un giocatore disputa diverse partite per trovare il ritmo. Ma Federico è stato fuori per tanto tempo”, ha evidenziato Slot che ha quindi sottolineato anche l’enorme concorrenza di campioni come Salah, Gakpo, Luis Díaz, Nunez e Diogo Jota.

Una situazione quindi molto complessa quella di Chiesa attorno al quale crescono anche le voci di mercato e di un eventuale prossimo addio al Liverpool. Secondo quanto evidenziato da ‘Footmercato’ lo stesso attaccante punterebbe ad un prestito, se possibile proprio in Serie A.

Diversi club italiani si sono già fatti avanti per chiedere informazioni con Inter e Napoli in cima alla lista, entrambe determinate a rafforzarsi nella corsa allo scudetto. In questo quadro delineato dalla stessa fonte anche la Fiorentina potrebbe pensare al grande ex.

Il fattore ingaggio elevato resta un tema delicato per il ritorno in Italia di Chiesa: il Liverpool nel caso dovrebbe compartecipare per rendere possibile il tutto. Secondo quanto rivelato, Luciano Spalletti avrebbe convinto il calciatore a sondare il mercato italiano per ritrovare fiducia e regolarità, per un ritorno in Nazionale. Napoli e Inter restano quindi alla finestra.