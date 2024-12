Parma-Monza, che gaffe sul rigore tolto ai gialloblù: non si era mai visto

Una prima volta piuttosto curiosa nel corso di Parma-Monza, l’episodio è avvenuto sul penalty che è stato poi revocato ai padroni di casa

L’ultimo turno di campionato del 2024 è iniziato in maniera davvero molto intensa, subito con partite emozionanti e piene di colpi di scena. Come quella che si è disputata al ‘Tardini’ tra Parma e Monza, risolta addirittura al minuto numero 98 a favore dei padroni di casa, grazie a una rete di Lautaro Valenti.

Prima del gol del 2-1 avvenuto in pieno recupero, era successo letteralmente di tutto. Gli emiliani di Fabio Pecchia si erano portati in vantaggio all’inizio del secondo tempo grazie a un calcio di rigore trasformato da Hernani, occasione in cui insieme alla rete del vantaggio era arrivata per i gialloblù anche la superiorità numerica per la contestuale espulsione di Pablo Marì. Gara che appariva in discesa a quel punto per il Parma, ma il Monza si era rimesso in partita in 10 contro 11 grazie al pari di Pedro Pereira. Poco prima, il Parma aveva beneficiato anche di un secondo calcio di rigore, poi però revocato. Una situazione che ha generato un evento in campo piuttosto paradossale e a cui non si era mai assistito prima nell’epoca del Var.

Parma-Monza, caos in campo: Benedyczak batte il rigore che non c’era

Il rigore era stato concesso inizialmente dall’arbitro La Penna per un contatto avvenuto nell’area monzese tra Birindelli e Camara. Il direttore di gara però è stato richiamato dal Var per analizzare il contatto e andarlo quindi a rivedere.

Nel frattempo, Benedyczak, attaccante del Parma, aveva già posizionato la palla sul dischetto. Equivocando il fischio di La Penna che segnalava la rivisitazione in corso del Var, come il fischio per poter partire per la realizzazione del rigore. L’attaccante aveva anche infilato la palla in gol, con Turati che si era tuffato vanamente, ma tutto inutile, il gioco in realtà era fermo. Doppia beffa, visto che di lì a poco il calcio di rigore, per l’appunto, sarebbe stato cancellato. Per il Parma, è arrivato comunque il lieto fine, con la rete della vittoria all’ultimissimo istante.