Lautaro Martinez, la crisi continua: “Con lui giochiamo in 10”

Lautaro Martinez in un tunnel senza fine, esplode la bufera sull’attaccante nerazzurro

Come era prevedibile, partita dura e scorbutica per l’Inter, in casa del Cagliari. I rossoblù lottano su ogni pallone e non rendono facili le cose ai campioni d’Italia, andando disperatamente a caccia di punti salvezza. E’ oltretutto una compagine nerazzurra non brillantissima, in Sardegna, anche se in grado di creare più di una occasione da gol clamorosa. Ma da questo punto di vista esplode nuovamente il caso Lautaro Martinez.

L’argentino è a secco da diverso tempo, come sappiamo, e non sembra riuscire a sbloccarsi dal suo momento negativo. Ultima rete a inizio novembre contro il Venezia, poi, più nulla. E anche con il Cagliari, ha aggiunto a una preoccupante serie nell’ultimo periodo un’altra occasione pazzesca divorata, con un colpo di testa in area piccola mandato incredibilmente alto sopra la traversa.

Una situazione di gioco che insieme alla sua prestazione ha scatenato la furia dei tifosi dell’Inter tra i commenti. La carrellata apparsa su ‘X’ è impietosa nei confronti del capitano nerazzurro:

Con Lautaro giochiamo continuamente in 10 zio cane… Arnautovic fa meno cagare, ed ho detto tutto — 𝐀𝐥𝐛𝐚* ☆🖤🐍💙☆ (@_BiStElLaTa95_) December 28, 2024

A Cagliari per noi è sempre tosta ma se poi ci complichiamo la vita da soli e’ ancora peggio. Lautaro doveva riposarsi a Milano fare allenamenti e stare tranquillo e riproporlo in Arabia. — ⭐️Malamente1971⭐️ (@stillers1971) December 28, 2024

Lautaro è da categoria amatori senza offesa per loro — gerry 1974 (@gerrylongo74) December 28, 2024

Ad ora, sabato 28 Dicembre ore 18:50, Lautaro Martinez é incommentabile in tutto. Basta Spero si riscatti per lui e per tutti — L’ Intertriste⭐️⭐️ (@giobbeli) December 28, 2024

Perché Lautaro è da panchinare ormai da un mese e l’allenatore non l’ha ancora capito? È facile spiegarlo — Andrea (@E_f_f_e_c_c_i) December 28, 2024

#Lautaro in questo momento ha bisogno di panchina; e mica poca.

È ora di ritrovarsi. #CagliariInter — Carlo Vendemiati (@vendecarlo) December 28, 2024

Gol sbagliato impossibile da commentare, per il resto sbaglia come al solito tutto, disastroso lautaro — camparino⭐🖤💙⭐(meglio sconfitti che milanisti) (@ilFrank77) December 28, 2024

Quello di cui avrebbe bisogno lautaro #CagliariInter pic.twitter.com/s6fOL4kdav — ✍️ ℂ𝔸ℙ𝕀𝕋𝔸ℕ 𝕁🎱𝕊 𝕂𝕀𝕂𝕆 ✍️ 🎱 (@capitanjoskiko) December 28, 2024

Un Lautaro davvero irriconoscibile, ma che ha bisogno di ritrovarsi quanto prima, per il bene suo e dell’Inter, che necessita delle sue reti per competere per grandi traguardi. Vedremo se arriverà il momento della riscossa.