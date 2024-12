Inzaghi tra il Cagliari e la Supercoppa: l’annuncio sugli infortunati, ecco quando recuperano

Le parole di Simone Inzaghi poco prima del fischio d’inizio in Sardegna, il punto sullo stato di forma mentale e fisico della squadra nerazzurra: dichiarazioni importanti

L’Inter scende in campo contro il Cagliari, un match da non fallire per i campioni d’Italia che vogliono allungare la striscia aperta di vittorie in campionato. Si cerca la quinta di fila per dare un segnale forte ad Atalanta e Napoli e a tutto il resto della concorrenza, per chiudere al meglio il 2024 calcistico e lanciarsi poi verso l’impegno in Supercoppa italiana, occasione per provare a conquistare il primo trofeo stagionale.

Inevitabile guardare anche al prossimo impegno in calendario e alla formazione schierata dall’allenatore piacentino, che ha confermato i ‘titolarissimi’ nonostante siano passati pochi giorni dall’ultima gara, quella contro il Como, ribadendo l’undici di base in questo momento. Ecco come Inzaghi ha presentato la gara contro i sardi, spiegando le sue scelte: “Come stanno i giocatori? Abbiamo avuto cinque giorni tra una sfida e l’altra, dopo la partita col Como abbiamo festeggiato Natale con le famiglie e poi cercato di preparare questa sfida”.

Parentesi doverosa sugli infortunati, che hanno condizionato nelle ultime sfide le decisioni specialmente nel riparto difensivo. Ecco le dichiarazioni su chi è ancora ai box, non arrivano ancora notizie specifiche sul loro ritorno: “De Vrij è tornato e sta bene, cercheremo di recuperare al più presto Acerbi, Pavard e Darmian – ha affermato Inzaghi – Obiettivo Supercoppa? Sappiamo che avremo questo impegno molto importante per noi, ma dobbiamo pensare prima al Cagliari. Vengono da ottime gare nonostante tre sconfitte consecutive, sanno stare bene in campo e giocano a un ottimo livello, dovremo fare una partita importante da vera Inter per vincere. Servirà un ottimo approccio su un campo difficile, ci siamo preparati per questo, sapendo che il loro pubblico li spinge sempre molto, sono anni che siamo consapevoli di trovare qui una atmosfera particolare. Dovremo iniziare meglio rispetto alle ultime due gare, questo è vero, ma sappiamo che si può sempre cercare di migliorare quotidianamente nonostante il nostro buon momento di forma”.