DIRETTA Serie A, Lazio-Atalanta: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra i biancocelesti di Baroni e i nerazzurri di Gasperini in tempo reale

La Lazio ospita l’Atalanta a Roma nel quarto e ultimo anticipo del sabato valido per la 18esima giornata del campionato di Serie A, penultimo turno del girone di andata. Una sfida dal sapore europeo tra due formazioni separate in classifica da appena 6 punti in favore degli orobici che sarà diretta dall’arbitro Massa della sezione di Imperia.

Reduci dalla vittoria in extremis a Lecce che ha permesso loro di restare al quarto posto, i biancocelesti di Marco Baroni vogliono tornare a fare bottino pieno anche di fronte al proprio pubblico dopo l’umiliante 0-6 subito contro l’Inter. L’obiettivo è quello di centrare altri tre punti anche per prepararsi al meglio al derby contro la Roma del prossimo week end. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, che invece hanno aperto una striscia di undici successi di fila lo scorso 5 ottobre contro il Genoa, vogliono allungare la serie per continuare a cullare il sogno scudetto prima di volare in Arabia Saudita per affrontare l’Inter nella semifinale di Supercoppa Italiana. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su pc, smartphone e tablet sulla app di Dazn. Un anno fa, su questo stesso campo, i capitolini si imposero con il risultato di 3-2 grazie a un gol di Vecino del finale dopo che i bergamaschi avevano rimontato l’iniziale doppio svantaggio causato da un autogol e da Castellanos con le reti di Ederson e Kolasinac. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Lazio e Atalanta live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Lazio-Atalanta

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Castellanos, Zaccagni. All. Baroni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Pasalic; Lookman. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta e Inter punti 40, Napoli 38, Lazio 34, Fiorentina* e Juventus 31, Bologna* 28, Milan* 26, Udinese 23, Empoli**, Roma, Torino e Genoa** 19, Parma** 18, Lecce 16, Verona e Como 15, Cagliari** 14, Venezia 13, Monza** 10.

*una partita in meno

**una partita in più

ARBITRO: Massa di Imperia

PROSSIMI IMPEGNI: Inter-Atalanta 2 gennaio (Supercoppa Italiana), Roma-Lazio 5 gennaio ore 20.45