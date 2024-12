DIRETTA Serie A, Empoli-Genoa e Parma-Monza | FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Dopo le festività natalizie, si torna in campo per la diciottesima giornata del campionato di Serie A: in campo Empoli-Genoa e Parma-Monza

Si torna in campo dopo il Natale per chiudere il 2024 con la diciottesima giornata del campionato di Serie A: ad aprire questo turno due importanti sfide salvezza tra Empoli-Genoa e Parma-Monza.

I toscani, guidati in panchina da Roberto D'Aversa, arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta patita sul campo della capolista Atalanta di Gian Piero Gasperini, affondata dalla doppietta di Charles De Ketelaere e Lookman, ma non demeritando e chiudendo sul risultato di 3-2. Di contro, i rossoblu di Patrick Vieira sono stati sconfitti nel turno precedente tra le mura amiche dal Napoli di Antonio Conte, che insegue a due sole lunghezze i nerazzurri in vetta alla classifica. Tre, invece, i punti di differenza, a favore degli azzurri, tra le due contendenti di questo pomeriggio.

FORMAZIONI UFFICIALI EMPOLI-GENOA

EMPOLI (3-4-2-1): Vaszquez; Goglichidze, Ismajli, Pezzella; Gyasi, Anjorin, Grassi, Cacace; Henderson, Esposito; Colombo. All. D’Aversa

GENOA (4-3-3): Leali; Norton-Cuffy, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj, Thorsby; Zanoli, Pinamonti, Vitinha. All. Vieira

ARBITRO: Rapuano

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta punti 40, Napoli 38, Inter* 37, Lazio 34, Fiorentina* e Juventus 31, Bologna* 28, Milan* 26, Udinese 23, Empoli, Roma e Torino 19, Genoa e Lecce 16, Verona, Parma e Como 15, Cagliari 14, Venezia 13, Monza 10.

*una partita in meno

PROSSIMI IMPEGNI:

Venezia-Empoli, 4 gennaio 2025 ore 15;

Lecce-Genoa, 5 gennaio 2025 ore 15.

L'altra importante sfida salvezza vede di fronte il Parma e il Monza. I padroni di casa dell'allenatore Fabio Pecchia si presentano a questo appuntamento dopo il pesante 5-0 esterno patito contro la Roma di Claudio Ranieri nel turno precedente: terza sconfitta consecutiva e zona calda che si avvicina pericolosamente. I brianzoli, freschi di cambio in panchina con l'arrivo di Salvatore Bocchetti al posto dell'esonerato Alessandro Nesta, sono stati sconfitti a domicilio dalla Juventus di Thiago Motta nel turno precedente, meritando probabilmente qualcosa di più. E l'ultimo posto in classifica non può far piacere alla società lombarda, guidata da Adriano Galliani.

FORMAZIONI UFFICIALI PARMA-MONZA

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Balogh, Valenti, Coulibaly; Keita, Hernani; Man, Sohm, Mihaila; Cancellieri. All. Pecchia

MONZA (4-4-2): Turati; D’Ambrosio, Pablo Marì, Izzo, Carboni; Birindelli, Bondo, Bianco, Ciurria; Caprari, Maldini. All. Bocchetti

ARBITRO: La Penna

PROSSIMI IMPEGNI:

Monza-Cagliari, 5 gennaio ore 12.30;

Torino-Parma, 5 gennaio ore 18.