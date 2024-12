DIRETTA Serie A, Cagliari-Inter | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

Secondo impegno di questo sabato post natalizio, valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, tra Cagliari e Inter

Si torna in campo dopo le festività natalizie e, per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, l’Inter vola in Sardegna per fare visita al Cagliari.

I padroni di casa, guidati in panchina da Davide Nicola, si presentano a questo appuntamento dopo la sconfitta patita nello scontro salvezza sul campo del Venezia di Eusebio Di Francesco, inutile la rete del 2-1 realizzata dall’inossidabile Leonardo Pavoletti col suo classico colpo di testa su cross di Augello. Terzo ko consecutivo per i rossoblu, mentre la vittoria manca ormai dal lontano 29 novembre scorso: 1-0 casalingo sul Verona di Paolo Zanetti. Di contro, i nerazzurri dell’allenatore Simone Inzaghi sono reduci dalla vittoria, con il più classico dei 2-0, ottenuta non senza fatica contro il Como di Cesc Fabregas nel turno precedente. Una risposta immediata data alla capolista Atalanta di Gian Piero Gasperini e all’inseguitrice più diretta, il Napoli del grande ex Antonio Conte. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Unipol Domus’ di Cagliari.

FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI-INTER

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou; Zortea, Gaetano, Obert; Piccoli. All. Nicola

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhytarian, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi

ARBITRO: Doveri

CLASSIFICA SERIE A:

Atalanta punti 40, Napoli 38, Inter* 37, Lazio 34, Fiorentina* e Juventus 31, Bologna* 28, Milan* 26, Udinese 23, Empoli**, Roma, Torino e Genoa** 19, Parma** 18, Lecce 16, Verona e Como 15, Cagliari 14, Venezia 13, Monza** 10.

*una partita in meno

*una partita in più

PROSSIMI IMPEGNI:

Inter-Atalanta, 2 gennaio 2025 ore 20 (Supercoppa Italiana);

Monza-Cagliari, 5 gennaio 2025 ore 12.30.