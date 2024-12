Dele-Bashiru spaventa Gasperini, Brescianini agguanta il pari nel finale

La sfida tra Lazio e Atalanta finisce 1 a 1, con l’ex Frosinone che risponde alla rete del centrocampista nigeriano

Gol, emozioni e un pareggio che porta la Lazio ad impedire all’Atalanta di centrare la 12esima vittoria consecutiva. I biancocelesti fermano la capolista: all’Olimpico finisce 1-1.

Un primo tempo approcciato benissimo dalla formazione di Marco Baroni. La Lazio parte subito forte e Carnesecchi si fa trovare prontissimo due volte in pochi secondi su Castellanos. La terza volta è invece fortunato perché il destro di Guendouzi da fuori area si stampa sul palo. Si tratta solo del preludio di quello che sarà il gol del vantaggio. Grande imbucata di Rovella per Dele-Bashiru che in velocità prende il tempo a De Roon e si presenta tutto solo davanti a Carnesecchi: il nigeriano lo fredda per il vantaggio biancoceleste.

L’Atalanta sfiora il pari nel finale con Djimsiti, ma è nella ripresa che la Dea cambia marcia. L’occasione più grande ce l’ha Cuadrado poco dopo il suo ingresso in campo, ma il suo colpo di testa da distanza ravvicinata finisce fuori. Poi è Lookman ad andare due volte vicino al gol: prima con una grande parata di Provedel, poi con un salvataggio sulla linea di Pellegrini prima e del palo poi. Nel mezzo Dia fallisce il colpo del ko lisciando clamorosamente un invitante passaggio dalla sinistra.

Lazio-Atalanta 1-1: tabellini e marcatori

Nel finale, dopo che Carnesecchi dice no a Dia, Zaniolo imbuca per Lookman che in maniera molto altruista offre a Brescianini il facile gol del pareggio. Un gol che permette ai nerazzurri di conservare il primo posto in classifica, anche se il Napoli avrà la chance per raggiungerli e l’Inter ha una gara in meno.

La Lazio consolida invece il quarto posto: resterà da vedere chi tra Fiorentina e Juventus si avvicinerà di più alla squadra di Baroni. Dipenderà chiaramente da quello che sarà lo scontro diretto in programma all’Allianz. Ora Gasperini e i suoi potranno concentrarsi sulla Supercoppa in programma in Arabia Saudita: in semifinale sfida contro l’Inter detentrice del trofeo.

Lazio-Atalanta 1-1

Marcatori: Dele-Bashiru (L) 27′, Brescianini (A) 88′

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta** punti 41, Inter 40, Napoli 38, Lazio** 35, Fiorentina* e Juventus 31, Bologna* 28, Milan* 26, Udinese 23, Empoli**, Roma, Torino e Genoa** 19, Parma** 18, Lecce 16, Verona e Como 15, Cagliari** 14, Venezia 13, Monza** 10.

*una partita in meno

**una partita in più