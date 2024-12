Balotelli, accordo col club messicano ma l’addio può slittare: cosa sta succedendo

Sono giorni e ore caldissime per la possibile separazione anticipata tra Supermario e il Genoa: e in Sudamerica sono sicurissimi del suo arrivo

Il ritorno di Mario Balotelli in Serie A fino ad ora è stato un flop totale. Almeno nel suo utilizzo e nello spazio avuto a disposizione con la maglia del Genoa. Di certo Supermario non è stato fortunato, visto che ha firmato quando c’era in panchina Alberto Gilardino e dopo pochi giorni si è ritrovato Patrick Vieira, con cui aveva discusso pesantemente ai tempi del Nizza. Finora sei presenze totali per un’ora di gioco complessiva, scampoli finali di partita in cui è oggettivamente complicato incidere, soprattutto dopo diversi mesi di inattività.

Col Napoli ha avuto un paio di occasioni, ha sfiorato il palo. Ma ad ora le prospettive non portano Balotelli a sperare in qualcosa di diverso. Basti riascoltare le parole di Vieira in conferenza stampa: “Potevo inserire Mario per battere la punizione? E cosa faccio, entra per calciarla e poi lo faccio uscire?” Per la partita contro l’Empoli di oggi non è stato neanche convocato, ufficialmente per febbre come ha spiegato il tecnico: “Balotelli non ci sarà perché è influenzato, oggi è rimasto a casa, mi spiace perché si stava allenando bene. Il messaggio per me è che tutti loro devono capire che fanno parte della squadra, è un periodo dove abbiamo bisogno di tutti”. Ma intanto proprio dopo questa esclusione in queste ore si è diffusa l’indiscrezione su una possibile separazione anticipata tra le parti. Nei prossimi giorni potrebbe andare in scena un incontro per capire le intenzioni del calciatore e del club rossoblù.

Balotelli può già lasciare il Genoa: ma l’addio può slittare all’estate

Intanto sui social Balotelli resta in silenzio. Una situazione che in ogni caso va risolta e intanto in Sudamerica arrivano nuovi dettagli sul possibile clamoroso trasferimento di Supermario. Secondo ‘RTIEsporte’, sarebbe in corso la trattativa tra Balotelli e il Cruz Azul, che lo vorrebbe per il campionato di Apertura 2025, quindi alla scadenza dell’accordo col Genoa.

Un nuovo scenario che si materializzerebbe nel caso in cui i messicani eventualmente non trovassero l’accordo col Grifone che vorrebbe monetizzare. Secondo i media sudamericani Balotelli sarebbe entusiasta di questa possibilità e avrebbe già trovato un’intesa di massima su ingaggio e durata del contratto. A gennaio arriverebbe la firma su un pre-accordo. Ma vista la situazione non sarebbe da escludere una risoluzione immediata tra Balo e il Genoa in modo da anticipare la partenza per il Messico. Se questo accadrà, in Messico sono convinti che la firma e l’ufficialità al Cruz Azul sarà formalizzata in brevissimo tempo. Sulle cifre, si parla di 3,5 milioni di dollari.