Tomori e i suoi fratelli: la lista è lunga, lasciano il Milan nel 2025

Ecco i calciatori pronti a fare le valigie nel 2025: tra certezze e dubbi, il Diavolo è pronto a salutare diversi elementi

La qualificazione in Champions League ci dirà se sarà rivoluzione in Casa Milan. Ma dalle parti di via Aldo Rossi sono davvero tanti i calciatori con la valigia in mano. Il 2025 sarà, dunque, inevitabilmente, un anno di cambiamenti per il Diavolo pronto a privarsi di diversi elementi.

E’ ormai davvero agli sgoccioli, l’avventura al Milan di Davide Calabria e Alessandro Florenzi. Entrambi hanno un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e in questo momento non c’è alcuna trattativa per dei rinnovi. I due giocatori si stanno così guardando attorno: un’idea può essere il trasferimento in Arabia Saudita. Soprattutto l’ex Roma spera in una chiamata di Stefano Pioli. Il capitano del Diavolo, al quale non mancano le proposte arabe, vorrebbe rimanere ancora a giocare nel calcio che conta. Attenzione così ad eventuali offerte provenienti dalla Serie A. Ci sta pensando il Como, ma in passato il suo nome era sul taccuino anche della Roma.

Tra i calciatori che nel 2025 lasceranno il Milan sicuramente c’è anche Luka Jovic, tornato in gruppo in questi giorni e pronto a ripartire. Il serbo è stato sempre poco propenso a fare le valigie, nonostante le offerte siano tante. Il suo addio, però, appare solo questione di tempo. Tempo che potrebbe non bastare a Tammy Abraham a convincere il Milan. L’atteggiamento è quello giusto, ma al Diavolo serve un bomber da oltre 20 gol e né l’inglese né Alvaro Morata lo sono.

Ma la lista dei possibili partenti nel nuovo anno è davvero lunga. Fikayo Tomori guida la ciurma dei calciatori scontenti. L’inglese è un’idea concreta della Juventus, ma al Milan è costato 35 milioni di euro, troppo per pensare di poter trovare un accordo a cifre decisamente più basse. Di certo non a 15 milioni. Ecco perché per il difensore bisogna guardare anche in Premier League, dove ci sono diverse squadre interessante, come il Newcastle.

Milan: da Okafor a Chukwueze, che delusione!

Rischiano di essere tagliati e di chiudere la propria avventura al Milan anche Ruben Loftus-Cheek, Noah Okafor e Samu Chukwueze. Per l’inglese, che ha perso il ruolo centrale che aveva lo scorso anno, potrebbe esserci una avventura in Arabia Saudita, magari da Stefano Pioli.

Per lo svizzero e il nigeriano è pronta ad arrivare una bocciatura totale. Dopo un anno e mezzo, il Milan si aspettava molto di più da entrambi. La separazione appare davvero inevitabile, con la Premier League e la Bundesliga mete più che probabili: per l’ex Villarreal attenzione soprattutto all’Aston Villa.

Vanno, inoltre, monitorate le situazione legate a Filippo Terracciano e Ismael Bennacer. L’italiano è atteso da nuovi esami nel ruolo di mediano per potersi tenere il Diavolo. Se dovesse superarli una permanenza fino a giugno non sarebbe certo da escludere. In caso contrario lo aspetta l’Empoli, intenzionato a scommettere su di lui. Per quanto riguarda l’algerino, invece, il futuro al Milan appare davvero segnato: in estate si proverà a venderlo al miglior offerente. Servirebbero dei mesi di altissimo livello per scongiurare una separazione, anche se potrebbero non bastare. Lo stipendio da oltre 4 milioni di euro netti a stagione (senza Decreto Crescita) pesa tantissimo alle casse del Diavolo. Diavolo che nelle prossime settimane avrà un quadro più chiaro su Theo Hernandez. Il rinnovo si avvicina, ma un’eventuale partenza non può essere esclusa