Alla Juve o scambio con la Roma: Frattesi via dall’Inter, ecco cosa succede

Focus sul presente e sul futuro della mezzala nerazzurra nel programma Ti Amo Calciomercato.it in onda sul nostro canale youtube

Non solo Zirkzee, a ‘Ti Amo Calciomercato.it’ si è parlato anche di Davide Frattesi collegando il tutto al sondaggio da noi fatto sul futuro della mezzala romana. Ai nostri followers X, abbiamo chiesto “Cosa dovrebbe fare l’Inter con il centrocampista ex #Sassuolo?”, di recente sorpassato nelle gerarchie anche da Zielinski.

L’opzione più votata è stata la seconda: “Venderlo”. Col 36,4% dei voti, ha battuto “Scambio con un altro centrocampista” e “Tenerlo”, entrambe a pari merito col 31,8%.

Frattesi dall’Inter alla Juventus: “I bianconeri continuano a monitorare la sua situazione”

Frattesi continua a trovare poco spazio nell’Inter di Inzaghi, ecco perché non si può escludere che a fine stagione possa chiedere la cessione. In tal senso occhio alla Juventus, come sottolineato dalla nostra direttrice Eleonora Trotta: “La Juve ci ha pensato varie volte e oggi continua a monitorare la sua situazione – le sue parole a ‘Ti Amo Calciomercato.it’ – È sempre piaciuto, magari in futuro potrebbe vestire la maglia della Juventus alla quale è stato vicino in passato”.

“Prima di andare all’Inter aveva ricevuto delle offerte proprio dalla Juve, come da Milan e Roma – ha aggiunto – Poi le buone relazioni tra Marotta e Carnevali hanno aiutato l’Inter, ma lui farebbe gola a molti nel caso decidesse di andar via”.

Frattesi e il ritorno alla Roma: “Farei lo scambio con Pellegrini”

Abbiamo citato, non a caso, anche la Roma per il passato come per il futuro di Frattesi. A ‘Ti Amo Calciomercato.it’ il nostro Carlo Roscito ha detto che, se fosse un dirigente nerazzurro, non se ne priverebbe mai. Mentre se fosse in uno del club giallorosso, “farei lo scambio con Pellegrini”.

Pellegrini può lasciare la Roma già a gennaio. Come scritto da Calciomercato.it il 21 dicembre scorso, il ventottenne è molto stimato da Simone Inzaghi. Ad oggi, comunque, non risultano esserci discorsi in tal senso tra le due società. L’Inter si tiene stretta Frattesi, mentre la Roma è disposta a privarsi di Pellegrini già nella sessione di riparazione.