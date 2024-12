Vlahovic e Pellegrini padroni del proprio futuro: cosa può succedere sul mercato

Attaccante e centrocampista, entrambi in scadenza nel 2026, sono in una posizione di forza nei confronti di Juventus e Roma

Un contratto pesante, con una scadenza davvero preoccupante: quella di Vlahovic, in scadenza nel 2026, agita e non poco Cristiano Giuntoli.

Nonostante le dichiarazioni ufficiali su un possibile appuntamento a febbraio per parlare di un nuovo accordo, quando il mercato sarà terminato, a Torino sono consapevoli del caso Vlahovic: perché a conti fatti e senza un rinnovo, tra circa un anno il serbo potrebbe firmare gratuitamente con un’altra società.

È chiara la volontà della Juve di trovare entro breve una soluzione e che, senza una firma, la cessione del calciatore in estate sarà inevitabile. Nei giorni scorsi il Football Director bianconero ha parlato proprio della situazione Vlahovic: “Con il ragazzo e l’agente ci sono ottimi rapporti. Abbiamo deciso di vederci dopo il mercato visto che manca ancora un anno di contratto”.

Ad oggi l’ex Viola non ha nessuna fretta di firmare un nuovo accordo e, soprattutto, di spalmare l’alto ingaggio sui 12 milioni di euro. Di fatto, non lo ritiene un suo problema e resta in una posizione di attesa. All’estero nel frattempo Arsenal e United avrebbero preso nuove informazioni. Ma Vlahovic non è una prima scelta dei club inglesi: i Red Devils, in particolare, sognano Gyokeres dello Sporting.

Roma, Pellegrini tra Napoli, Inter e Premier

Stessa scadenza per Lorenzo Pellegrini che, da capitano della Roma, sta vivendo una situazione anomala. Dopo l’ottima prestazione e il gol contro il Braga, il centrocampista giallorosso non è più stato titolare: ha collezionato pochi minuti nel ko contro i Lariani e contro il Parma è rimasto in panchina tutto il tempo.

Un momento davvero delicato, arrivato tra l’altro a ridosso delle campagna di trasferimenti di gennaio. Il Napoli ha preso così la balla al balzo intensificando i contatti con i giallorossi per provare a prenderlo subito, magari nell’ambito di uno scambio con Raspadori. L’attaccante è stato coinvolto anche nei dialoghi con la Juve, ma ad oggi gli azzurri preferirebbero cederlo alla Roma.

Pellegrini è consapevole di essere molto stimato anche a Milano, dove Inzaghi lo prenderebbe subito, e piace alla Fiorentina. Non mancano, infine, anche le offerte dall’estero, con le società inglesi e il Galatasay da tempo interessati alle sue prestazioni. Ma il suo contratto in scadenza nel 2026 lo mette in una posizione di forza.