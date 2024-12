Dall’Inter al Milan: game over Real Madrid, clausola record

Clausola mai vista e nulla da fare per il club di Florentino Perez: colpo per la Serie A con rossoneri e nerazzurri coinvolti

La rivalità non è certamente nuova, ma è chiaro che le dichiarazioni recenti di Gerry Cardinale in cui è stato chiamato in causa anche l’Inter hanno gettato benzina sul fuoco. Parole che non sono passate inosservate e che possono pesare a poche ore dall’apertura del calciomercato.

Perché Milan ed Inter guardano a nuovi innesti e le due compagini meneghine sembrano avere un obiettivo in comune. Difficile acquistare campioni affermati, ecco perché la strategia giusta potrebbe essere quella di procurarsi astri nascenti e costruirseli in casa propria. E a tal proposito il classe 2007 Franco Mastantuono è già considerata una delle promesse del calcio mondiale. Trequartista mancino, prodotto del vivaio del River Plate, in questa stagione ha collezionato 42 presenze in tutte le competizioni con il club di Buenos Aires.

Milan, sorpasso al Real per Mastantuono: spauracchio Manchester United

Le grandi compagini europee si sono già attivate, ma ora sembra che più di qualcuna abbia fatto un passo indietro. Una di queste è il Real Madrid, che sull’onda Vinicius ed Endrick era già pronto a fiondarsi sul nuovo talento del calcio sudamericano.

In casa spagnola però si sono spazientiti per la decisione dell’entourage del giocatore, che ha trovato un accordo con il River prolungando il contratto da dicembre 2024 a dicembre 2026. Una scelta che non è piaciuta al club iberico, con il River che nel frattempo ha stipulato una clausola da 45 milioni di euro, la più alta di sempre nella storia del club. Un’operazione che ha allontanato il Real Madrid: ‘Marca’ sottolinea che il club neo campione del Mondo non sia intenzionato a spendere una cifra simile e abbia sostanzialmente mollato la presa nei confronti del talentuoso talento argentino.

Stessa cosa si potrebbe dire per il Barcellona. Anche Milan e Inter seguono con interesse i progressi del ragazzo e dalla Spagna riferiscono come i rossoneri, a differenza delle due società iberiche, si sarebbero riavvicinati al River, anche se la proposta rossonera sarebbe lontana dalla cifra della clausola. Fatto sta che ora, in un’ipotetica corsa al ragazzo, i rossoneri avrebbero superato sia il Real che il Barcellona, che non sembrano intenzionati a muoversi. L’Inter, invece, osserva e pianifica, ma entrambe le compagini meneghine devono stare attente al Manchester United. Il ‘Mundo Deportivo’ sottolinea che gli inglesi non si farebbero grossi problemi e potrebbero decidere di pagare l’intero valore della clausola, facendo felice il River.