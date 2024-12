Assalto a Lautaro Martinez: offerti tre giocatori all’Inter

Si riaccendono le voci di mercato su Lautaro Martinez, ultima proposta ai nerazzurri con un maxi scambio

Decisamente inconsuete, le medie realizzative al ribasso che sta tenendo Lautaro Martinez in questa stagione. L’attaccante dell’Inter, da sempre, ci aveva abituato a essere una garanzia dal punto di vista delle reti messe a segno, andando invece incontro, in questa fase, a un lungo periodo di digiuno, che dura ormai da più di un mese e mezzo.

Ultimo gol quello contro il Venezia, all’inizio di novembre, poi più nulla. A uno straordinario bomber come lui si può perdonare un momento no, data l’importanza da sempre rivestita in maglia nerazzurra. L’impegno per la squadra, da capitano, non manca mai e del resto il suo pubblico è ancora tutto al suo fianco.

Lautaro è rimasto a secco anche con il Como, ma è stato salutato dai cori dei tifosi, a San Siro, all’uscita dal campo. Inoltre, a suo favore si sono espressi i votanti del sondaggio di Calciomercato.it: massima fiducia in Lautaro Martinez, il ‘Toro’ non si tocca. E naturalmente, se lo coccolano anche l’allenatore Simone Inzaghi e la dirigenza, non mettendolo in discussione. Anche se in un momento del genere è fisiologico che rispuntino le voci di mercato. Una delle quali avrebbe del clamoroso: per tentare l’Inter, sarebbe in arrivo una offerta con tre giocatori.

Lautaro Martinez, il Chelsea fa sul serio: in cambio un giocatore per reparto

La notizia arriva dall’Argentina e precisamente da ‘El Grafico’. Il Chelsea fa parte della schiera dei vecchi estimatori di Lautaro e intende riprovarci. Dopo un paio di stagioni difficili, i ‘Blues’ sembrano finalmente poter tornare a occupare un posto di rilievo in Premier League e in Europa e per questo vogliono assicurarsi un bomber affidabile.

Secondo gli argentini, dunque, l’elevata valutazione che l’Inter fa del suo capitano non spaventerebbe. Insieme a un corposo conguaglio economico, verrebbero proposti i cartellini del difensore Badiashile, del centrocampista Chuwkuemeka e di Mykaylo Mudrik. Al momento, però, appare difficile che i nerazzurri si lascino convincere a lasciare andare il loro uomo più rappresentativo.