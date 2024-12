Lautaro Martinez ha perso il gol, addio all’Inter: la scelta è stata fatta

L’argentino continua il digiuno di gol e l’Inter potrebbe pensare ad una sua cessione: la scelta per il Toro è fatta

Otto partite senza gol. Lautaro Martinez vive il suo momento no, anche se l’Inter continua a vincere. L’argentino ha realizzato soltanto sei reti in questa prima parte di stagione, un bottino nettamente inferiore a quello dello scorso anno.

Il Toro fa fatica a trovare con continuità la via della rete, pur non facendo mai mancare il suo aiuto alla squadra. L’Inter ha scoperto in Thuram il bomber della stagione 2024/2025, mentre il capitano nerazzurro ha ormai da mesi le polveri bagnate. Da Inzaghi e la società si levano parole in difesa di Lautaro Martinez, ma inevitabilmente la sua crisi è un problema da risolvere al più presto possibile.

Per continuare a vincere l’Inter ha bisogno dei gol del suo bomber e Lautaro deve risolvere il suo mal di gol il prima possibile. Intanto però si parla anche di una possibile cessione a fine anno, soprattutto se dovesse arrivare una proposta importante. Su questo si è incentrato il sondaggio sull’account X di Calciomercato.it: “L’Inter continua a vincere, malgrado la crisi di Lautaro Martinez: il capitano anche con il Como resta all’asciutto, il club nerazzurro dovrebbe sacrificarlo sul mercato in estate se arrivasse un’offerta importante?”

Calciomercato Inter, niente cessione per Lautaro

Il popolo interista punta ancora sui gol di Lautaro Martinez e la crisi del Toro non ha scalfito la fiducia che i tifosi hanno nell’attaccante argentino.

Così ben il 60,7% ha risposto al sondaggio votando per l’opzione “resta incedibile”, mentre il 32,1% lo venderebbe davanti ad una proposta di 80 milioni e soltanto il 7,1% direbbe sì ad una addio ma soltanto per una cifra superiore ai 100 milioni. Pur unendo le due risposte che includono una cessione non si arriverebbe al 40%, un dato che testimonia quanto Lautaro Martinez sia un vero idolo del popolo interista.

Ora la palla passa al Toro che deve ritrovare il prima possibile la via del gol che aiutare l‘Inter nel cammino in campionato e Champions.