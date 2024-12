Yildiz e Conceicao scalzati, che colpo: “Juve, ecco il tuo nuovo numero 10”

Marco Parolo lancia la suggestione in salsa bianconera per l’attacco: “C’è bisogno di più sostanza adesso e lui è meglio di Conceicao”

La Juve continua il suo campionato tra una critica e l’altra, non solo in mezzo agli infortuni e le incertezze di uomini che dovevano fare da turbo e invece stentano a decollare. Motta e Giuntoli sono entrambi entrati nel mirino di tanti tifosi, per il modo di giocare della squadra che non sembra ancora evoluto del tutto o comunque efficace. E ovviamente per l’apporto reale di alcuni calciatori, in primis Douglas Luiz pagato fiori di quattrini, oltre che Koopmeiners che almeno è punto fermo per Thiago Motta.

E poi nella bufera come al solito ci è finito di nuovo in pieno Dusan Vlahovic, tra gol sbagliati e prestazioni incolore. Ci sono ovviamente anche le note liete, da identificare soprattutto in Pierre Kalulu e Francisco Conceicao, a cui pian piano stanno cercando di aggiungersi anche Thuram e Nico Gonzalez. La Juve è ancora imbattuta, ha la seconda miglior difesa del campionato insieme alla Fiorentina e alle spalle del Napoli, ma va sottolineato anche che tra le prime sette ha anche il peggior attacco. Questo anche perché mancano le reti dei centrocampisti, considerando che Koopmeiners è fermo a due e per sbloccarsi ci ha messo parecchio.

Ma pure in attacco qualcosa in più, Vlahovic a parte, poteva arrivare. Insomma, manca la concretezza che non stanno fornendo Yildiz e Conceicao, che pure sta facendo molto bene. La stessa sostanza che Marco Parolo cercherebbe in un giocatore che veste il bianconero, ma quello dell’Udinese.

Parolo sicuro: “Alla Juve serve Thauvin, ora è meglio di Conceicao”

Nel corso di ‘Step-on-football’, nuovo format di ‘Dazn’ in cui si approfondiscono i temi di attualità relativi al turno di campionato appena concluso. In studio con Michele Danese e Valon Behrami, l’ex centrocampista della Lazio spiega: “Ad oggi, numeri alla mano, forse è meglio Thauvin di Conceicao, per fare magari una forzatura. Però i dati dicono che devi far gol, devi segnare, devi portare i numeri se sei alla Juventus per essere considerato un giocatore forte che fa la differenza”.

E allora Behrami esclama: “Sai che Thauvin numero 10 alla Juve non è una brutta chiamata“. Quindi Parolo riprende: “Per come sta giocando all’Udinese ha quella qualità, la giocata, il tiro in porta ha sostanza. Cioè io vedo Yildiz e Conceicao, due giocatori che potenzialmente possono essere fortissimi, ma non vedo la la sostanza”. Insomma, la Juve secondo l’opinionista di Dazn dovrebbe puntare su 10 dell’Udinese, autore già di 5 gol in campionato di cui l’ultimo molto bello contro la Fiorentina.