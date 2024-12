La Juve e Thiago Motta non cambiano idea: c’è un piano per Douglas Luiz | CM.IT

Il centrocampista brasiliano è stato finora il flop dell’ultimo mercato della Juventus: ecco le intenzioni del club bianconero sul futuro dell’Aston Villa

La Juventus si è rimessa in carreggiata dopo la sofferta vittoria sul campo del Monza, tornando al successo pieno in campionato dopo quattro pareggi consecutivi. Decisivi in Brianza il jolly McKennie e il ritrovato Nico Gonzalez, quest’ultimo fondamentale per dare il cambio di passo alla formazione di Thiago Motta.

L’assenza dell’ex Fiorentina ha pesato tanto nelle rotazioni del tecnico italo-brasiliano, che adesso dovrà trovare la chiave giusta in campo per farlo convivere con le altre punte di diamante della ‘Vecchia Signora’. Anche Koopmeiners ha alzato i giri del motore arretrando in mediana, con il pericolo scampato per l’olandese che dovrebbe tornare disponibile già domenica nello scontro Champions con la Fiorentina dopo il fastidio all’adduttore accusato all’U-Power Stadium. Nico e ‘Koop’ sono stati gli acquisisti più cari dell’ultimo mercato della Juve, insieme ovviamente a Douglas Luiz. Il brasiliano però sta deludendo e non poco alla sua prima esperienza in Serie A e non ha dato finora il contributo sperato alla causa bianconera.

Inoltre, da alcune settimane a questa parte, l’ex Aston Villa è stato frenato da diversi problemi fisici (solo 342 minuti collezionati tra campionato e coppe). Douglas Luiz era rientrato nella ripresa del match contro il Venezia in campionato dopo oltre un mese di stop, accusando un nuovo guaio muscolare che lo ha costretto a fermarsi ancora ai box per le sfide con Cagliari in Coppa Italia e Monza.

Calciomercato Juventus, rilancio Douglas Luiz: come un nuovo acquisto per Motta

Tutto questo ha inevitabilmente condizionato Douglas Luiz, per il momento flop del mercato della Juventus dopo gli oltre 50 milioni di euro investiti per il numero 26 dalla dirigenza della Continassa. Le difficoltà riscontrate dal centrocampista, però, non hanno cambiato i piani del club bianconero e di Motta per il futuro come raccolto da Calciomercato.it.

La Juve crede nelle sue potenzialità ed è fiduciosa che nella seconda parte di stagione le qualità del giocatore verranno fuori. Douglas Luiz darà un apporto importante e in linea alle attese quando avrà recuperato la migliore condizione: questo il pensiero che arriva dalla Continassa sull’ex Aston Villa. Da escludere quindi un’eventuale cessione a gennaio, malgrado qualche sondaggio dall’estero e soprattuto per un ritorno in Premier League. Il 26enne centrocampista ha un contratto pesante da 5 milioni netti a stagione fino al 2029 nel contratto con la Juventus, che inoltre difficilmente rientrerebbe nell’investimento estivo senza generare una minusvalenza.

Il Dt Giuntoli nella finestra invernale pensa di fare cassa con altre cessioni (Fagioli in primis), mentre Douglas Luiz intanto sta proseguendo con un lavoro mirato per rimettersi in sesto e potrebbe davvero essere come un nuovo acquisto per Thiago Motta e la Juve nella seconda parte di stagione. Il nazionale verdeoro vuole dimostrare il suo valore anche a Torino e imporsi con la maglia bianconera.