Juve, non solo Zirkzee: c’è un altro bomber graditissimo a Thiago Motta

La Juventus ha bisogno di rinforzi in difesa, ma questo non significa che non verranno valutate delle occasioni anche in attacco da Cristiano Giuntoli: diversi sono i nomi graditi da Thiago Motta

Durante il pranzo di Natale, se la Juventus dovesse guardare indietro a questa prima parte di stagione, vedrebbe un progetto in erba che sta avanzando tra alti e bassi: gli infortuni in difesa hanno costretto Cristiano Giuntoli a cambiare strategia e a concentrarsi sulla difesa, ma ciò non toglie che anche in attacco verrano monitorate delle possibili occasioni.

Il primo nome, ovviamente, è quello di Joshua Zirkzee. L’olandese in estate è stato acquistato dal Manchester United dopo la cavalcata trionfale con la maglia del Bologna e con in panchina proprio Thiago Motta. La sintonia tra il nuovo allenatore della Juventus e l’ex Bayern Monaco è nota, così come sono note le difficoltà che sta attraversando Zirzkee in quel di Manchester. Anche con Amorim l’olandese non sta trovando il campo con continuità e il tecnico portoghese preferisce attaccanti con caratteristiche differenti, per questo non si può escludere un addio in prestito a gennaio e la Juventus resta in pole position. Zirkzee, però, non è l’unico nome da tenere in considerazione.

La Juventus monitora il mercato anche in attacco: oltre a Zirkzee ci sono anche Kolo Muani e Raspadori

Il mercato di gennaio è quello delle occasioni e, tra queste, potrebbe esserci anche Kolo Muani. L’attaccante della nazionale francese è uscito dai piani di Luis Enrique e ora la dirigenza del Paris Saint-Germain sta cercando una soluzione in uscita.

Tra i club che monitorano la situazione dell’attaccante classe ’98 c’è anche la Juventus, con Cristiano Giuntoli che lo considera idoneo per caratteristiche a Thiago Motta. Il grande ostacolo, al momento, è che la dirigenza parigina vorrebbe una cessione a titolo definitivo per Kolo Muani, mentre i bianconeri in attacco cercano più operazioni in prestito. Un’altra situazione monitorata dalla Juventus è quella di Giacomo Raspadori, che continua a restare ai margini con Antonio Conte, e che potrebbe intrecciarsi con il futuro di Nicolò Fagioli: come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, anche il Napoli guarda al centrocampista bianconero per gennaio. Insomma, sotto l’albero Thiago Motta potrebbe trovarsi anche un rinforzo in attacco non indifferente.