Il ritorno di Zirkzee in Serie A, sorpasso alla Juve: manca l’ultimo tassello

Il centravanti olandese può lasciare il Manchester United: la Juventus lo cerca, ma il suo ritorno in Italia può avvenire in un’altra squadra

Tra Zirkzee e il Manchester United può essere già arrivato il momento dei titoli di coda. Acquistato dai Red Devils, soffiato ad una concorrenza agguerrita (il Milan lo aveva corteggiato a lungo), il centravanti olandese non è riuscito a ripetere quanto fatto a Bologna in Premier League.

Appena tre reti segnate e la difficoltà a ritagliarsi un ruolo di primo piano prima con ten Hag, poi con Amorim. Da qui la decisione di andare via già a gennaio, con il ritorno in Serie A come destinazione più gradita. La Juventus lo vorrebbe regalare a Thiago Motta, il tecnico che è stato in grado di farlo esplodere ad alti livelli.

I bianconeri hanno la necessità di trovare un nuovo attaccante, per affiancare Vlahovic, nonostante Giuntoli continui a dare che il club ha piena fiducia in Milik e non vuole intervenire nel reparto avanzato. Il polacco però è fermo da tempo e la Juventus ha bisogno di un centravanti che sia pronto subito e che garantisca continuità. Zirkzee sarebbe il profilo ideale, ma l’olandese potrebbe anche tornare in Italia senza vestire bianconero.

Calciomercato Juventus, Zirkzee-Napoli: serve una cessione

Il Napoli di Antonio Conte, infatti, è dato da tempo sulle tracce di Zirkzee e potrebbe approfittare dell’interesse del Manchester United per Osimhen per aprire un canale preferenziale con la società inglese.

L’ex Bologna sarebbe gradito all’allenatore salentino che, con il secondo posto in classifica, chiede uno sforzo alla società per arricchire ulteriormente la rosa. Ecco perché si starebbe pensando ad anticipare – riferisce Il Mattino – l’acquisto di un bomber previsto per quest’estate. Zirkzee o Duran i nomi selezionati, ma entrambi fattibili soltanto in un caso.

Per liberare budget, infatti, servirebbe la cessione immediata di Osimhen, magari proprio al Manchester United. Questo è l’unico modo per il Napoli di poter dare l’assalto ad un nuovo centravanti e magari prova a soffiare Zirkzee alla Juventus.