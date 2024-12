Dallo scippo alla ‘vendetta’: Giuntoli architetta un nuovo piano per il suo pallino

Dopo il dietrofront bruciante dell’ultima estate, i bianconeri potrebbero pensare nuovamente a un grande obiettivo sfuggito sul più bello

Il mercato offre sempre spunti particolari, retroscena e ovviamente trattative saltate sul più bello. Così come cambi di rotta improvvisi e scippi inaspettati. La Juve lo ha dimostrato un anno e mezzo fa con Bremer che sembrava diretto all’Inter, lo stesso per Cabal nell’ultima estate. Di scippi però si ferisce, ma capita anche che invece si perisca, come nella trattativa per Jean-Clair Todibo.

A lungo il centrale francese è stato il grande obiettivo bianconero in difesa, tenuto quasi in naftalina viste le difficoltà di arrivare all’accordo col Nizza ma anche la per la consapevolezza che il calciatore stesse aspettando la Juve. Un’attesa diventata troppo lunga che ha scoperto il fianco per il dietrofront in direzione Londra. Alla fine Todibo ha firmato col West Ham in prestito con obbligo di riscatto, con condizioni semplici da raggiungere, a 40 milioni di euro. È stato l’inizio delle ‘sventure’ della Juve in difesa tra mercato e infortuni. “Un sogno che si avvera”, lo aveva definito il centrale classe ’99. Ma a distanza di qualche mese le cose non sono probabilmente come si aspettava. Innanzitutto il West Ham si trova in una posizione di classifica non proprio rosea, addirittura a soli 8 punti di vantaggio sulla terzultima, anche se la zona europea si trova alla stessa distanza.

Il 14esimo posto della squadra di Lopetegui si aggiunge a dei mesi complicati per Todibo che ha giocato 12 partite in campionato su 17 giornate e non sempre da titolare. Dopo le tante panchine iniziali, l’ex Nizza si è guadagnato una maglia ma nelle ultime settimane è tornato non indispensabile. Secondo i tabloid alla base dell’utilizzo inferiore c’è un forte scontro avvenuto qualche settimana tra il difensore e il manager Lopetegui.

Todibo scaccia le voci di addio, ma il futuro ora è un rebus: il ruolo della Juve

Tanto che già in questi giorni si è cominciato a parlare addirittura di un possibile addio per Todibo, che però ci ha tenuto a smentire sui social rispondendo a un tifoso: “Non me ne andrò amico! I tifosi del West Ham sono incredibili, non fidarti dei media”. Dichiarazioni ovvie, che nascondono intanto la volontà di guadagnarsi un posto di rilievo nell’undici degli Hammers ma anche un messaggio a suo allenatore.

Chiaro che la situazione debba essere comunque monitorata sul lungo termine, perché il francese vorrebbe giocare con molta più continuità, anche in previsione del fatto che per come sta andando il campionato il rischio di non giocare in Europa il prossimo anno è forte. Con uno spazio che si ridurrebbe ulteriormente, a maggior ragione se con Lopetegui le cose non dovessero migliorare. La Juve il prossimo anno è probabile che torni sul mercato dei difensori, dipenderà sicuramente dal tipo di investimento che verrà fatto a gennaio. Il nome di Todibo però piaceva e piace molto alla dirigenza bianconera e il feeling era assolutamente reciproco, ma i tempi si sono dilatati troppo e il blitz del West Ham è stato vincente soprattutto con i londinesi. La priorità del francese era comunque la Vecchia Signora. Una volta diventato ufficialmente tutto dei londinesi, Giuntoli potrebbe bussare nuovamente per il giocatore cresciuto nel Tolosa, magari sfruttando la situazione se sarà ancora poco chiara a Londra.