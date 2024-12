Tre colpi Juventus a gennaio, uno è clamoroso: ci sono già le date | ESCLUSIVO

La Juventus a caccia di rinforzi, tutti i dettagli sui tre innesti per la squadra di Thiago Motta

Dopo un mese e mezzo di attesa, la Juventus è tornata alla vittoria in campionato, in casa del Monza. Un successo importante per i bianconeri per rimanere in scia alle prime posizioni della classifica, pur con un po’ di sofferenza, e per rilanciare le proprie ambizioni. Che verranno ulteriormente messe alla prova dallo scontro diretto contro la Fiorentina, per chiudere il 2024 calcistico, e dalla Supercoppa italiana. Nel frattempo, monitorando con grande attenzione il calciomercato, da cui i bianconeri sperano di ottenere risposte importanti.

Sarà una finestra, quella invernale, in cui il club torinese sarà piuttosto attivo, dovendo rimediare a necessità emerse in questa prima parte di stagione, dal punto di vista tecnico e numerico. Le tante assenze per infortunio obbligano a interventi massicci, specialmente nel reparto difensivo. Giuntoli è al lavoro già da tempo, per mettere a segno gli acquisti di cui ha bisogno Thiago Motta. Abbiamo approfondito il tema sul canale Youtube di Calciomercato.it, nella trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’, insieme al giornalista Marcello Chirico, nostro ospite, il quale ha fornito alcuni dettagli sulle operazioni che la Juve sta preparando.

Due difensori e un attaccante per la Juventus, ecco quando secondo Marcello Chirico

Saranno almeno tre, in particolare, i colpi da realizzare. Chirico si è concentrato nello specifico sulla scansione temporale che sarà seguita da Giuntoli.

“Difficile pensare che si possa realizzare un affare già nei primissimi giorni di gennaio, ma credo che un difensore entro il 10-15 gennaio arriverà senz’altro – ha spiegato – Verso la fine del mese probabilmente arriverà anche un secondo difensore. In dirittura d’arrivo, al fotofinish, se si creeranno le condizioni arriverà anche un attaccante“.

A livello di nomi, Chirico ha aggiunto: “Ne sono usciti e sentiti tanti, Giuntoli ha scandagliato il mercato in ogni dove, anche perché le risorse sono limitatissime, a meno di qualche cessione. I primi indiziati sono Fagioli e Mbangula. Potrebbe andare via anche Milik, ma non sarà facile convincerlo. Diciamo che Skriniar non arriverà, per Hancko c’è da capire se il Feyenoord lo lascia andare via. L’ipotesi Tomori invece è da tenere d’occhio, il giocatore è scontento e alla Juve ritroverebbe il compagno Kalulu e il posto fisso. Dipenderà molto dalle situazioni che si creeranno. Attenzione a Danilo, lui non ha mai pensato di andare via dalla Juventus, ma per lui ci ha pensato Thiago Motta, a cui come giocatore non piace come centrale. L’addio a gennaio non è da escludere. Al Napoli? Dare Raspadori o altri giocatori via la vedo difficile, Conte non è uno intenzionato a fare favori alla Juve, a parte che la richiesta degli azzurri è comunque elevata”.