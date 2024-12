Lucca e Thauvin ribaltano la Fiorentina: l’Udinese espugna il Franchi

Vittoria in rimonta dei friulani che nella ripresa rispondono al vantaggio viola firmato da Kean: si ferma la squadra di Palladino

Vittoria in rimonta per l’Udinese che espugna il Franchi reagendo al gol iniziale di Kean. La Fiorentina parte bene, ma poi si ferma e subisce l’uno-due friulano.

Nel primo tempo la squadra di Palladino comanda il gioco e dopo otto minuti trova il gol del vantaggio con Kean: l’attaccante è freddo dal dischetto e trasforma il rigore procurato da Sottil. L’Udinese non riesce a rendersi pericolosa ed è la viola ad avere le occasioni per allungare: il colpo di testa di Colpani al 16′ finisce a lato, mentre al 36′ è Kean a sciupare una ghiotta palla gol ritardando troppo la conclusione e consentendo il rientro di Karlstrom. Nel finale di tempo tocca a Lucca lanciare un messaggio ai padroni di casa: la sua conclusione finisce a lato e chiude la frazione.

Nella ripresa cambia tutto il copione: al 49′ proprio Lucca segna il gol del pareggio, approfittando di un errore di Ranieri. La viola accusa il colpo e ancora Lucca colpisce il palo in semirovesciata. L’Udinese controlla il match e al 57′ trova il vantaggio con Thauvin: conclusione da fuori aria e de Gea non può nulla, 1-2 Udinese.

La Fiorentina ci mette un po’ per riprendersi, ma al 69′ ha la palla del pareggio con Kean: conclusione da dentro l’area che finisce alta. Ancora più clamorosa la palla gol al 76′: errore di Sava con il colpo di testa di Kouamé che lo scavalca e l’ex Juventus non arriva per il tocco vincente.

Nel finale di gara ci prova ancora Kouamé, ma Sava riesce a respingere la sua conclusione. Finisce con la vittoria dell’Udinese che avvicina la zona Europa, ma soprattutto si mette a distanza di sicurezza dalla zona rossa.

FIORENTINA-UDINESE 1-2: 8′ Kean rig. (F), 49′ Lucca (U),57′ Thauvin (U)

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta punti 40, Napoli 38, Inter** e Lazio 34, Fiorentina* e Juventus 31, Bologna* 28, Milan* 26, Udinese 23, Empoli, Roma e Torino 19, Genoa e Lecce 16, Verona, Parma e Como* 15, Cagliari 14, Venezia 13, Monza 10.

*una partita in meno

**due partite in meno

Risultati 17a giornata di Serie A

Venerdì 20 dicembre

Verona-Milan 0-1

Sabato 21 dicembre

Torino-Bologna 0-2

Genoa-Napoli 1-2

Lecce-Lazio 1-2

Domenica 22 dicembre

Roma-Parma 5-0

Venezia-Cagliari 2-1

Atalanta-Empoli 3-2

Monza-Juventus 1-2

Lunedì 23 dicembre

Fiorentina-Udinese 1-2

Inter-Como 20.45

PROSSIMI IMPEGNI: Udinese-Torino 29 dicembre ore 12.30, Juventus-Fiorentina 29 dicembre ore 18