Juventus in ansia per Koopmeiners: ecco l’esito UFFICIALE degli esami

Il centrocampista olandese è uscito acciaccato dalla sfida di ieri sera col Monza vinta dalla squadra di Thiago Motta per 2-1

AGGIORNAMENTO 13.04 – Arrivato l’esito degli esami di Koopmeiners: per il bianconero solo un lieve fastidio all’adduttore, dunque nessuna lesione o problema importante. Nelle prossime sedute di allenamento si capirà meglio se potrà recuperare del tutto per il match contro la Fiorentina.

Teun Koopmeiners si è sottoposto a esami strumentali questa mattina al ‘J Medical’, per conoscere la reale entità dell’infortunio accusato ieri sera col Monza e che lo ha costretto a salutare in anticipo la partita vinta 2-1 dalla squadra di Thiago Motta.

Juventus, infortunio Koopmeiners: responso atteso nelle prossime ore

Il club bianconero è in ansia per Koopmeiners. Il responso degli esami è atteso nelle prossime ore, con il centrocampista che rischia di saltare almeno la sfida casalinga con la Fiorentina dell’ex Moise Kean in programma domenica 29 dicembre alle 18.

🚑 #Juventus – Teun #Koopmeiners si è sottoposto in mattinata agli accertamenti strumentali al J-Medical, dopo il problema all’adduttore della coscia rimediato nella gara contro il #Monza Atteso nelle prossime ore il responso degli esami, l’olandese rischia di saltare la sfida… pic.twitter.com/WKNPeo4fey — calciomercato.it (@calciomercatoit) December 23, 2024

Juventus, secondo stop per Koopmeiners

Per Koopmeiners è il secondo infortunio da quando è approdato a Torino. Il primo c’è stato a inizio ottobre: rottura della costola e stop di quasi un mese, con l’ex Atalanta che ha dovuto saltare 6 gare tra Juve e Nazionale.

Koopmeiners non si è (ancora) preso la Juventus, ma per Motta è imprescindibile: “Non riesco mai a toglierlo”

Koopmeiners è il calciatore che, più di ogni altro, Thiago Motta considera imprescindibile. “Non riesco mai a toglierlo”, disse il tecnico italo-brasiliano a proposito dell’ex atalantino dopo la gara di novembre in casa dell’Udinese. E infatti il classe ’98, quando a disposizione ed eccezion fatta per il debutto da subentrante con la Roma, finora ha sempre giocato. E quasi sempre dall’inizio. Diciannove le presenze complessive, per un totale di 1.447′, 2 i gol messi a segno.

Fin qui l’impatto e il rendimento di Koopmeiners è stato ben al di sotto delle attese, soprattutto in rapporto a quanto è costato, peraltro al termine di un lungo e travagliato inseguimento. Come riportato dal comunicato bianconero dello scorso 28 agosto, “un corrispettivo di € 51,3 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 3,4 milioni”. In aggiunta sono “previsti premi per un ammontare non superiore a € 6 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi”.